Weet je nog? Wie staat hier op de foto?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Deze oude foto roept vast bij veel mensen herkenning op. Misschien weet je meteen wie het is, misschien moet je even graven in je geheugen. Lees verder voor het antwoord.

De persoon op de foto zou later uitgroeien tot een van de bekendste artiesten van Nederland. Haar loopbaan begon al jong en bracht haar langs muziek, televisie, film en theater. Het is: Willeke Alberti.

Al jong in de schijnwerpers

Het gaat om Willeke Alberti, geboren als Willy Albertina Verbrugge op 3 februari 1945 in Amsterdam. Ze kreeg muziek van huis uit mee, want haar vader was de bekende zanger Willy Alberti. Al op jonge leeftijd stond Willeke in de belangstelling. Ze maakte als kind haar televisiedebuut en nam in 1958 haar eerste plaatje op, samen met haar vader.

Haar grote doorbraak

In 1963 brak Willeke Alberti door met het nummer Spiegelbeeld. Het lied werd een groot succes en leverde haar haar eerste gouden plaat op. Daarna volgden meer bekende nummers, zoals Mijn dagboek en De winter was lang. Ook op televisie werd ze een vertrouwd gezicht, onder meer samen met haar vader in Zaterdagavond met Willy en Willeke.

Tekst gaat verder onder performance van Spiegelbeeld in 1963.

Meer dan alleen zingen

Willeke Alberti maakte niet alleen naam als zangeres. Ze werd ook bekend als actrice, vooral door haar rol als Marleen Spaargaren in de televisieserie De kleine waarheid. Ook speelde ze in de film Rooie Sien. Daarmee liet ze zien dat haar talent verder ging dan muziek alleen.

Een lange carrière

Door de jaren heen bleef Willeke Alberti geliefd bij het Nederlandse publiek. Ze scoorde later opnieuw successen met nummers als Samen zijn en Gebabbel, dat ze samen met Paul de Leeuw zong. In 1994 stond ze namens Nederland op het Eurovisie Songfestival met Waar is de zon. Jaren later, in 2020, kreeg ze de Edison Oeuvreprijs voor haar grote bijdrage aan de Nederlandse muziek.

Een icoon van Nederland

De persoon op de foto groeide uit tot een vaste waarde in de Nederlandse showbusiness. Met haar stem, haar rollen en haar lange carrière wist Willeke Alberti meerdere generaties te raken. Ze is niet voor niets nog altijd een van de bekendste namen uit het Nederlandse lied.