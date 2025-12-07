In de spotlight: Willeke Alberti

Willeke Alberti trouwde drie keer en scheidde even vaak. Ondanks dat ze daar kapot van was, liet ze het verdriet niet echt toe. In plaats daarvan stortte ze zich op haar werk, want dan was er geen ruimte voor haar emoties. Totdat ze jaren later haar boek insprak als luisterboek. ’Toen ik mijn eigen verhaal hardop voorlas, kwam dat enorm binnen.’

In 1963 had Willeke Alberti haar eerste grote hit: Spiegelbeeld. Vanaf dat moment begon haar veelzijdige carrière. Van 1965 tot 1969 presenteerde ze samen met haar vader een populaire maandelijkse televisieshow, genaamd Willy En Willeke, bij de AVRO. Ook speelde ze in diverse films en series, zoals Rooie Sien, De Kleine Waarheid en Goede Tijden, Slechte Tijden. Daarnaast had Willeke verschillende platenzaken en een kledingwinkel.

Joop Oonk

Willeke trouwde in 1965 met The Jumping Jewels-bassist Joop Oonk. Na drie jaar huwelijk kreeg het stel dochter Daniëlle. Maar Willeke’s relatie met Joop hield geen stand en in 1974 gingen ze uit elkaar. Joop was namelijk ongelukkig met zijn rol als ’meneer Alberti’. ’We zijn als vrienden uit elkaar gegaan’, deelde Willeke destijds. ’Ik vind Joop nog steeds een fijne vent. Maar we merkten allebei dat het op den duur als man en vrouw niet meer samenging. Ik bedoel het samenleven onder één dak. Onze karakters botsten te veel.

John de Mol

Kapot was Willeke van de scheiding en ze vond troost bij mediamagnaat John de Mol met wie ze in 1976 trouwde. Drie jaar later kregen ze samen zoon Johnny, maar een jaar later strandde ook dit huwelijk om een vergelijkbare reden. ’John had moeite met mijn bekendheid, hij wilde geen meneer Alberti zijn en zeker niet afhankelijk worden van mij’, onthulde Willeke in het boek John De Mol: Graven In Een Rijk Leven van Jeroen te Nuijl. ’Hij vertelde later dat hij maar één doel had gehad in ons huwelijk: groter te worden dan ik. Hij was een echte kerel met veel ambitie, dan wil je niet in de schaduw staan van een vrouw. Ik ben artieste in hart en nieren, maar John had niet zoveel met mijn vak en vond het leuker als ik gewoon thuis was. Hij heeft nooit gezegd dat ik niet mocht werken, maar op een of andere manier liet hij mij – zonder woorden – doen wat hij wilde. En ik ben iemand die zich altijd aanpast aan haar geliefden.’ Na vier huwelijksjaren liet John Willeke in 1980 in de steek voor Luv’-zangeres Marga Scheide. Willeke’s hart was wederom gebroken, maar lang zou ze niet alleen blijven.

Søren Lerby

Het jaar na haar scheiding kreeg ze een relatie met de Deense voetballer Søren Lerby. Ze trouwden in 1983 en kregen in het eerste jaar van hun huwelijk een zoon, Kaj. Maar ook Søren wilde niet dat zijn vrouw ging optreden en Willeke zette opnieuw haar carrière op een laag pitje. ’Søren is ouderwets’, klonk het destijds. ’Hij heeft er best moeite mee als ik werk. Maar ik ben ontzettend gelukkig met hem en de kinderen. En ik doe niets wat dat geluk in de weg kan staan.’ Dat kon niet voorkomen dat Søren verliefd werd op een ander en Willeke in 1996 verliet.

Verdriet van Willeke Alberti

Willeke stortte zich op haar werk, ruimte voor verdriet was er niet. In 2021 brak haar geheel onverwacht de pijn over haar stukgelopen huwelijken ineens op, vertelde ze destijds aan Story. ’Een paar jaar geleden heeft Belinda Meuldijk mijn verhaal opgeschreven. Daarin heb ik veel verteld over mijn huwelijken en de scheidingen. Dat kon ik toen zonder al te veel emotie vertellen. Maar deze zomer heb ik dat verhaal als luisterboek ingesproken en toen ik mijn eigen verhaal hardop voorlas, kwam dat enorm binnen. Ineens waren daar die tranen. En nu liet ik het verdriet wel toe. Het voelde bevrijdend. Toch ben ik altijd van mijn exen blijven houden. Ze zijn wel de vaders van mijn kinderen.’

