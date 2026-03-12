Andre Rieu

Zoon André Rieu waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als de musicus

Tekst: Denise Delgado

12/03/2026

Pierre Rieu, de zoon van André Rieu, waarschuwt fans voor oplichters op sociale media. Volgens hem zijn er mensen die ‘duizenden euro’s’ kwijt zijn geraakt aan iemand die zich online voordeed als Pierre. André Rieu heeft de waarschuwing van zijn zoon ook gedeeld.

Nepberichten op Facebook

Volgens Pierre starten de oplichters vaak met nepberichten op Facebook. Daarbij worden schokkende beelden of verzonnen verhalen gebruikt om medelijden of betrokkenheid op te wekken. Mensen die reageren, krijgen daarna een bericht van een account dat beweert bij het management van André Rieu te horen.

Vertrouwen opbouwen

Daarna volgt meestal een gesprek waarin vertrouwen wordt gewonnen. Pierre schrijft dat slachtoffers er vervolgens van overtuigd kunnen raken dat ze rechtstreeks contact hebben met André Rieu of met hemzelf.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: André Rieu doet grote bekendmaking

Pierre zegt dat nepaccounts, ondanks meldingen, vaak gewoon online blijven. Hij vindt dat platforms sneller moeten kunnen ingrijpen en pleit ervoor dat bekende personen met een groot publiek nepaccounts direct moeten kunnen laten verwijderen.

Meer sterren waarschuwen

Het probleem speelt breder: vaker duiken nepaccounts op die zich voordoen als beroemdheden. Ook andere bekende namen hebben hun fans onlangs gewaarschuwd voor dit soort oplichting.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @PIERRERIEU2023

LEES OOK

Koning Willem-Alexander hoopt dat volgend startdiner ‘pas in 2030 plaatsvindt’
Kjeld Nuis juicht vriendin Joy Beune naar winst: ‘Ze pakt ‘m!’
Yvonne Coldeweijer blikt terug op juicecarrière: ‘Over grenzen gegaan’
Winnen: S-Fry Duo Stack heteluchtfriteuse van Severin t.w.v. € 179,99

Uit andere media

Vriendin rouw rouwen

Rouw: dit zijn de verschillende fases waar je doorheen gaat
Weekend Koning Bij Viering Museumvereniging

Koning Willem-Alexander hoopt dat volgend startdiner ‘pas in 2030 plaatsvindt’
Party Royce de Vries over John van den Heuvel

Royce de Vries nog steeds niet blij met John van den Heuvel na conflict met Peter R. de Vries
Sante Hardlopen

Beginnen met hardlopen? Met deze 9 items start je nét wat fijner
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise