Zoon André Rieu waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als de musicus

Tekst: Denise Delgado

Pierre Rieu, de zoon van André Rieu, waarschuwt fans voor oplichters op sociale media. Volgens hem zijn er mensen die ‘duizenden euro’s’ kwijt zijn geraakt aan iemand die zich online voordeed als Pierre. André Rieu heeft de waarschuwing van zijn zoon ook gedeeld.

Nepberichten op Facebook

Volgens Pierre starten de oplichters vaak met nepberichten op Facebook. Daarbij worden schokkende beelden of verzonnen verhalen gebruikt om medelijden of betrokkenheid op te wekken. Mensen die reageren, krijgen daarna een bericht van een account dat beweert bij het management van André Rieu te horen.

Vertrouwen opbouwen

Daarna volgt meestal een gesprek waarin vertrouwen wordt gewonnen. Pierre schrijft dat slachtoffers er vervolgens van overtuigd kunnen raken dat ze rechtstreeks contact hebben met André Rieu of met hemzelf.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: André Rieu doet grote bekendmaking

Pierre zegt dat nepaccounts, ondanks meldingen, vaak gewoon online blijven. Hij vindt dat platforms sneller moeten kunnen ingrijpen en pleit ervoor dat bekende personen met een groot publiek nepaccounts direct moeten kunnen laten verwijderen.

Meer sterren waarschuwen

Het probleem speelt breder: vaker duiken nepaccounts op die zich voordoen als beroemdheden. Ook andere bekende namen hebben hun fans onlangs gewaarschuwd voor dit soort oplichting.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @PIERRERIEU2023