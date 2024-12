André Rieu doet grootse aankondiging

André Rieu heeft zijn eerste weekend met kerstconcerten in Maastricht van dit jaar erop zitten en maakte maandag vast de eerste data voor de editie van volgend jaar bekend. De Limburgse violist en orkestleider staat op 13 en 14 december 2025 in het MECC in Maastricht met zijn jaarlijkse kerstoptreden.

De 75-jarige Rieu vindt de kerstperiode “altijd een magische tijd” en vindt het “heerlijk om samen met mijn Johann Strauss Orkest de warmte van Kerstmis naar mijn geboortestad Maastricht te brengen”. De violist belooft zijn fans “ook in 2025 weer een romantisch muzikaal kerstconcert te geven, dat jullie nooit zullen vergeten”.

Rieu geeft ook aanstaande vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december nog kerstconcerten in zijn thuisstad. Volgens de organisatie komen 70.000 bezoekers van over de hele wereld naar de optredens in Maastricht.