Baywatch-ster Jeremy Jackson snuffelde aan badpakken collega’s

Baywatch-acteur Jeremy Jackson heeft bekend dat hij in zijn tijd bij de populaire strandserie aan de badpakken van zijn medespeelsters heeft geroken. Jackson, die in de serie te zien was als Hobie, de zoon van hoofdrolspeler David Hasselhoff, bekende dat in de nieuwe docuserie After Baywatch: Moment in the Sun van streamingdienst Hulu.

Jackson speelde van zijn tiende tot zijn negentiende in de serie. Hij vertelde dat hij de “vieze badpakken” tussen de opnames door uit de trailers van de actrices pakte om er vervolgens aan te ruiken. “Als je een kind bent, wil je gewoon cool zijn. Je wilt omgaan met de coole mensen. Je wilt volwassen zijn voordat je volwassen bent, en zo was Baywatch voor mij”, legde Jackson uit.

De badpakken van Nicole Eggert waren het populairst bij de jonge Jackson. “Nicole was absoluut de grote”, bekende de nu 43-jarige acteur. “We hadden een heel intiem moment, zij en ik, waar zij nooit van heeft geweten.”

Niet boos

In de docuserie zegt Eggert niet verrast te zijn door de bekentenis van haar oud-collega. “Ik ken Jeremy heel goed. Dit verbaast me helemaal niet. Er is niets wat Jeremy zou kunnen zeggen waarvan ik zou flippen.” Ze is dan ook niet boos. “Ik ben niet eens boos op de 14-jarige Jeremy. Ik bedoel, puberteit in zo’n serie? Ik vind de volwassen Jeremy geweldig omdat hij eerlijk is over de 14-jarige Jeremy.”