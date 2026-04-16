Marco Borsato over Leontine: ‘Zij is completer zonder mij’

Marco Borsato blikt in Sergio In Italië: Marco 2026 openhartig terug op de rol van zijn familie in de afgelopen jaren. In gesprek met Sergio Herman vertelt de zanger dat hij de liefde van zijn gezin in die periode extra heeft gevoeld.

Over Leontine en zijn kinderen spreekt Marco Borsato met veel warmte. Ook benadrukt hij dat er binnen het gezin geen geheimen zijn en dat de band ondanks alles sterk is gebleven.

Kennis van de situatie

Marco Borsato zegt over Leontine en de kinderen: ‘Zij kennen mij mijn hele leven, zij kenden de situatie, zij kenden alle situaties en mensen dus voor hen… zij wisten hoe het zat.’ Daarbij maakt de zanger duidelijk dat er tussen hen geen geheimen zijn. ‘Die houden van me als vlees en bloed’, benadrukt Marco. Ook vertelt Marco dat hij heeft gezien hoe zijn kinderen met vragen van anderen zijn omgegaan. Volgens hem bleven ze daarbij netjes, beleefd en respectvol. ‘Dan denk ik dat Leontine en ik de kinderen goed in de wereld hebben gezet.’

‘De liefde van mijn leven’

Wanneer Sergio Herman Leontine nog altijd de vrouw van zijn leven noemt, bevestigt Marco dat gevoel meteen. ‘Ze is de liefde van mijn leven. Ik heb mijn mooiste jaren met haar gehad, ik ben met haar volwassen geworden en ze verdient echt een standbeeld voor hoe ze omgaat met de kinderen en met mij.’ Ook vertelt hij dat ze onlangs met het hele gezin op vakantie gingen. ‘Gewoon om eenheid uit te stralen naar elkaar. Niet zozeer naar de buitenwereld, maar naar elkaar.’ Marco noemt hemzelf en Leontine bovendien ‘beste vrienden’ en zegt: ‘Als ik dat overhoud na 25 jaar huwelijk, dan is dat toch geweldig? Dat is super.’

Geen verwachtingen meer

Op de vraag van Sergio of het nog goed komt, zegt Marco dat het al goed is zoals het nu is. ‘Zij is completer zonder mij en ik ook. Omdat er geen verwachting is voor alle twee is het ook schoon tussen ons. En dat is mooi. En we gunnen elkaar geluk.’ Volgens de zanger zou het prachtig zijn als zij allebei een nieuwe partner vinden. ‘Dat gunnen we elkaar’, benadrukt hij.