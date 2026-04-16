Marco Borsato over rechtszaak: ‘Zoiets mag eigenlijk geen jaren duren’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Marco Borsato heeft woensdagavond na zes jaar weer van zich laten horen in de publiciteit.

In het Belgische programma Sergio in Italië blikte de zanger terug op de afgelopen jaren. Over de zaak zelf wilde hij niets inhoudelijks kwijt, maar wel over de impact ervan op zijn leven. Volgens Marco Borsato was die periode zwaar en heeft hij zich lange tijd teruggetrokken.

Zware periode

In het programma vertelt Marco dat hij het mentaal erg moeilijk heeft gehad. ‘Het was wel zwaar, ik heb het wel heel lastig gehad’, zegt hij. De zanger legt uit dat hij van dag tot dag leefde, zonder plan. Ook zegt hij normaal gesproken positief in het leven te staan, maar dat hij ‘momenten, weken, maanden, zelfs jaren’ heeft gekend waarin hij moeilijk bij zijn ‘mooie ik’ kon komen. Ook zegt hij dat hij afstand nam van dingen die normaal waren in zijn leven en zijn kring klein heeft gemaakt. Hij had geen energie om mensen terug te appen, mede omdat ze vroegen hoe het ging en hij dan weer zou moeten zeggen dat hij het even niet wist. ‘Ik heb tegen alle dingen, echt alle dingen de afgelopen zes jaar nee gezegd’, vertelt Marco. Maar tegen Sergio zei hij ‘ja’.

Langdurige zaak

Dat de zaak zo lang duurde, vond Borsato lastig. ‘Zoiets mag eigenlijk geen jaren duren’, stelt hij. ‘Ik heb me verstopt een hele lange tijd en dat was niet makkelijk.’ Ook zegt de zanger dat het pijnlijk was om te merken hoe snel zijn positie veranderde. ‘Het is heel apart dat je muziek van de radio gaat, tegels uit de grond worden getild, je wassen beeld wordt weggereden en omgesmolten. Maar dat is een beetje zoals de wereld is: alles of niets, houden en haten, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar.’

Verbaasd over reacties

Borsato zegt daarnaast verbaasd te zijn geweest over alles wat er over hem werd geschreven. Daarbij wijst hij op ‘experts die beter dachten te weten wat ik had moeten zeggen of doen’. Zelf is hij ervan overtuigd, wat experts ook zeiden, dat hij de juiste keuzes heeft gemaakt. ‘Ik heb het op mijn manier gedaan en volgens mij was dat de juiste.’

Voorzichtig nadenken over muziek

Na zijn vrijspraak merkt Borsato naar eigen zeggen dat de houding van mensen tegenover hem verandert. Zo vertelt hij over reacties van mensen in de supermarkt en in het vliegtuig. Dat doet deugd, maar het benadrukt ook dat dit jaren niet het geval was. Ook denkt hij voorzichtig na over een muzikale terugkeer. ‘Het begint weer te kriebelen’, zegt hij, al twijfelt hij nog of hij het fysiek aankan na zes jaar niet zingen. Wel merkt Borsato dat de vraag er is, onder meer vanuit de AFAS Dome in Antwerpen. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik nooit meer ga zingen, niet zonder dat ik op een mooie manier afscheid heb genomen.’

Sergio in Italië: Marco 2026 is op Videoland terug te zien.