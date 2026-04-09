Marco Borsato geeft zeldzaam interview tijdens voetbaltrip met zoon Luca

Tekst: Denise Delgado

Marco Borsato heeft zich weer eens voor de camera laten zien. De zanger, die de afgelopen tijd weinig in het openbaar verscheen, reisde samen met zijn zoon Luca af naar Polen voor de uitwedstrijd van AZ tegen Shakhtar Donetsk. Daar gaf hij ook een kort interview.

Voor de aftrap sprak NH Nieuws met vader en zoon op de tribune in Krakau. Marco vertelde dat ze speciaal voor de wedstrijd waren afgereisd en dat ze het leuk vonden om deze keer ook een uitduel mee te pakken.

Fan van AZ

Als trouwe AZ-fan volgt Marco de club al jaren op de voet. Voorafgaand aan de wedstrijd sprak hij vol vertrouwen over de vorm van het team. Volgens hem draait de club weer goed en ziet hij de wedstrijd positief tegemoet.

Die liefde voor AZ deelt hij duidelijk met zijn zoon. Luca vertelt dat zijn enthousiasme voor de club er van jongs af aan is ingegoten. “Ik ben vooral echt liefhebber net als mijn vader. Met de paplepel ingegoten, denk ik.” Marco geniet op zijn beurt zichtbaar van die gedeelde passie en zegt dat het hem goed doet om samen zo intens met voetbal bezig te zijn.

De twee hebben allebei een seizoenkaart en volgen AZ dan ook op de voet. Marco merkt daarbij op dat Luca opvallend veel weet van de club en alles wat er speelt.

Quality time met zoon

De reis naar Polen stond voor hen dan ook niet alleen in het teken van voetbal, maar ook van tijd samen doorbrengen. “Ik maak er altijd een uitje van met mijn zoon. Dat is echt even bonding wat we doen.”