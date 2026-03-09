Inhoudelijke Behandeling Rechtszaak Marco Borsato

Marco Borsato vraagt na vrijspraak advocaatkosten terug

Tekst: Denise Delgado

09/03/2026

Marco Borsato (59) is weliswaar vrijgesproken in de ontuchtzaak, maar zijn dossier is nog niet helemaal dicht. Zijn advocaten Geert-Jan Knoops (65) en Carry Knoops-Hamburger (73) hebben bij de rechtbank Midden-Nederland een verzoek ingediend om zijn advocaatkosten vergoed te krijgen. Dat bevestigt een woordvoerder aan ‘RTL Boulevard’.

Bedrag onbekend

Hoeveel geld ermee gemoeid is, wil Knoops-Hamburger niet zeggen. Wel geeft ze aan dat het team van Marco hoopt dat de rechtbank het verzoek schriftelijk kan afhandelen. Mocht er toch een zitting komen, dan is gevraagd die achter gesloten deuren te houden.

Lees ook: Wolter Kroes blij met vrijspraak Marco Borsato

Als er alsnog een mondelinge behandeling volgt, is de kans groot dat Borsato daarbij zelf verschijnt. Volgens Knoops-Hamburger is het niet vreemd dat er discussie over kan ontstaan. “Maar iedereen in Nederland heeft het recht om bij vrijspraak advocaatkosten terug te vorderen,” zegt ze.

Kosten voor rekening van de Staat
Wanneer het verzoek wordt toegewezen, komt de vergoeding uiteindelijk bij de Staat terecht. Het OM bracht de zaak aan, en bij vrijspraak kan een verdachte onder voorwaarden compensatie vragen voor gemaakte kosten.

Lees ook: Henny Huisman: ‘Marco Borsato is genoeg gestraft’

Terugblik op de zaak

Marco stond eind oktober 2025 terecht vanwege een verdenking van ontucht met een minderjarige. Het OM eiste vijf maanden cel. De rechtbank sprak hem echter vrij omdat er onvoldoende bewijs was en ook zogenoemd steunbewijs ontbrak.

BEELD: ANP

LEES OOK

Videoland komt met nieuw seizoen Máxima én nieuwe cast
Saskia Noort vertelt waarom ze twintig jaar zweeg over misbruik
Nieuwe foto’s Epstein-files: ex-prins Andrew ‘met vrouw op schoot’
Van grappen naar realitycheck: Gert Verhulst openhartig over zijn relaties met K3-vrouwen

Uit andere media

Weekend Presentatie Nieuwe Boek Van Saskia Noort: Adem

Saskia Noort vertelt waarom ze twintig jaar zweeg over misbruik
Vriendin Máxima

Hitserie Máxima krijgt derde seizoen met nieuwe cast
Party Gert Verhulst en K3

Gert Verhulst over relatie met K3-vrouwen: ‘Niet één keer besprongen’
Sante Vrouwenhart

Alles wat je wil weten over het vrouwenhart
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise