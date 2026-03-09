Marco Borsato vraagt na vrijspraak advocaatkosten terug

Tekst: Denise Delgado

Marco Borsato (59) is weliswaar vrijgesproken in de ontuchtzaak, maar zijn dossier is nog niet helemaal dicht. Zijn advocaten Geert-Jan Knoops (65) en Carry Knoops-Hamburger (73) hebben bij de rechtbank Midden-Nederland een verzoek ingediend om zijn advocaatkosten vergoed te krijgen. Dat bevestigt een woordvoerder aan ‘RTL Boulevard’.

Bedrag onbekend

Hoeveel geld ermee gemoeid is, wil Knoops-Hamburger niet zeggen. Wel geeft ze aan dat het team van Marco hoopt dat de rechtbank het verzoek schriftelijk kan afhandelen. Mocht er toch een zitting komen, dan is gevraagd die achter gesloten deuren te houden.

Als er alsnog een mondelinge behandeling volgt, is de kans groot dat Borsato daarbij zelf verschijnt. Volgens Knoops-Hamburger is het niet vreemd dat er discussie over kan ontstaan. “Maar iedereen in Nederland heeft het recht om bij vrijspraak advocaatkosten terug te vorderen,” zegt ze.

Kosten voor rekening van de Staat

Wanneer het verzoek wordt toegewezen, komt de vergoeding uiteindelijk bij de Staat terecht. Het OM bracht de zaak aan, en bij vrijspraak kan een verdachte onder voorwaarden compensatie vragen voor gemaakte kosten.

Terugblik op de zaak

Marco stond eind oktober 2025 terecht vanwege een verdenking van ontucht met een minderjarige. Het OM eiste vijf maanden cel. De rechtbank sprak hem echter vrij omdat er onvoldoende bewijs was en ook zogenoemd steunbewijs ontbrak.

BEELD: ANP