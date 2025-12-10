Henny Huisman

Henny Huisman: ‘Marco Borsato is genoeg gestraft’

Tekst: Emelie van Kaam

10/12/2025

Henny Huisman vindt de vrijspraak van Marco Borsato volkomen terecht. Hij gunt de zanger eerst rust en daarna een geweldige comeback, deelt hij deze week in Weekend. “Laat hem alsjeblieft gewoon zijn ding blijven doen.”

Afgelopen week werd Marco Borsato vrijgesproken van ontucht met een destijds 15-jarig meisje. Terecht, vindt Henny Huisman. “Ik vind dat hij genoeg is gestraft,” deelt hij deze week in Weekend. “Uiteindelijk is het geen moordenaar hè. Ook al is er wel een heel grote zaak van gemaakt.”

Lees ook: Gerard Joling over zaak Marco Borsato: ‘Ik vind het heel triest’

Doorpakken

Henny verwacht dat Marco over een tijdje echt wel een comeback kan maken. “Met alles wat hij heeft bereikt, zoals dertien Edison Awards, zou ik zeggen: neem eerst je rust en kom dan met een fantastisch album terug. Ja, doorpakken, anders is het zonde.”

Zonnetje

In Italië in het zonnetje gaan zitten heeft volgens Henny geen zin en zou ook zonde zijn. “Het is een jonge vent die kan zingen en weet hoe hij op het podium moet staan. Hij doet zijn werk geweldig – én laat hem alsjeblieft ook gewoon zijn ding blijven doen.”

Ons hele gesprek met Henny Huisman lees je in Weekend editie 50. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Npo Zapp Awards 2024

Niels van der Laan en Jeroen Woe totaal verrast

Niels van der Laan en Jeroen Woe zijn onlangs bekroond als Mediapersonen van het Jaar – een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de persoon (of personen) die het afgelopen jaar het meest bepalend was op televisie of radio. De prijs is bedoeld om het mediakoppel of individu te eren dat in dat jaar het…
Vriendin DIY-kerstcadeaus

8 verrassende kerstcadeautjes voor echte do-it-yourself’ers

Heb je iemand in je omgeving die dol is op knutselen, fröbelen of gewoon graag iets met zijn of haar handen doet? Dan worden deze DIY-kerstcadeaus gegarandeerd een hit.
Weekend Pamela Anderson's "sonsie Garden" With Shopify

Pamela Anderson wil haar eigen achternaam terug

Pamela Anderson overweegt openlijk een terugkeer naar haar Finse familienaam: Hyytiäinen. Toch lijkt het alleen een droom, wanneer ze besluit: ‘Ze laten het niet toe’.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Emelie