Henny Huisman: ‘Marco Borsato is genoeg gestraft’

Tekst: Emelie van Kaam

Henny Huisman vindt de vrijspraak van Marco Borsato volkomen terecht. Hij gunt de zanger eerst rust en daarna een geweldige comeback, deelt hij deze week in Weekend. “Laat hem alsjeblieft gewoon zijn ding blijven doen.”

Afgelopen week werd Marco Borsato vrijgesproken van ontucht met een destijds 15-jarig meisje. Terecht, vindt Henny Huisman. “Ik vind dat hij genoeg is gestraft,” deelt hij deze week in Weekend. “Uiteindelijk is het geen moordenaar hè. Ook al is er wel een heel grote zaak van gemaakt.”

Doorpakken

Henny verwacht dat Marco over een tijdje echt wel een comeback kan maken. “Met alles wat hij heeft bereikt, zoals dertien Edison Awards, zou ik zeggen: neem eerst je rust en kom dan met een fantastisch album terug. Ja, doorpakken, anders is het zonde.”

Zonnetje

In Italië in het zonnetje gaan zitten heeft volgens Henny geen zin en zou ook zonde zijn. “Het is een jonge vent die kan zingen en weet hoe hij op het podium moet staan. Hij doet zijn werk geweldig – én laat hem alsjeblieft ook gewoon zijn ding blijven doen.”

