Gerard Joling over zaak Marco Borsato: ‘Ik vind het heel triest’

In Vandaag Inside reageerde Gerard Joling op de vrijspraak van Marco Borsato. Hij noemt de situatie waar de zanger in zat triest en benadrukt hoeveel dat met hem moet hebben gedaan.

Wilfred Genee vroeg de zanger naar zijn mening, waarop Gerard liet weten dat hij het heel fijn vindt voor Marco, zijn moeder en familie. ‘Wat die jongen is aangedaan, ik vind het echt verschrikkelijk.’ Hij blikte terug op de afgelopen jaren: ‘Als je zoveel jaar in ongewisse moet zitten en je stem is kwijt. Het is toch degene met de meeste, grootste nummer één hits. Een fantastische zanger. Ik vind het heel triest.’ Volgens Gerard is Marco vooral ook blij voor zichzelf en zijn naasten: ‘Dat gun ik hem van harte. Wat mensen ook vinden, wat die man heeft meegemaakt… hoe kun je dat aan tussen je oren?’ Hij noemt het een psychische dreun en spreekt zijn bewondering uit: ‘Ik vind dat hij nog goed overeind blijft.’

Geen statement op sociale media

Op de vraag of hij zich na de vrijspraak uitsprak op sociale media, geeft Gerard aan van niet. Hij deed dat eerder ook niet: ‘Dan zou het heel slijmerig zijn om er nu wel wat over te zeggen.’ Wel spreekt hij zich uit tegen vrienden en kennissen van Marco die de afgelopen jaren stil bleven. Gerard noemt John Ewbank specifiek en stelt dat die heel rijk is geworden van Marco. ‘Hij weet nu wel wie zijn echte vrienden zijn’, concludeert Johan Derksen.

Kritiek op blijvende tegenstand

Ook Johan deelt zijn mening: ‘Ik vind het verschrikkelijk dat er nu mensen zijn, met Angela de Jong voorop, die hem blijven neersabelen. Die niet het fatsoen hebben om zich neer te leggen bij de uitspraken van de rechter. Want die jongen heeft zijn straf wel gehad.’ Collega René van der Gijp spreekt van ‘waar-rook-is-is-vuur-mensen’.

