Gezin Marco Borsato reageert op vrijspraak: ‘Een nieuwe dag’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Marco Borsato kreeg donderdagochtend te horen dat hij is vrijgesproken in de zaak rond ontucht. Kort daarna lieten Leontine en kinderen Jada en Luca via social media van zich horen. Hun berichten laten zien hoe het gezin deze fase afsluit én wat dat losmaakt bij volgers.

Op Instagram en Threads stromen de reacties binnen, van hartjes en steunbetuigingen tot kritische opmerkingen. Het gezin Borsato deelt vooral persoonlijke beelden en verwijzingen naar nummers van Marco, terwijl volgers hun eigen emoties en oordelen niet voor zich houden. De posts worden massaal geliket, gedeeld en van commentaar voorzien.

Lees ook: Uitspraak rechters in zaak Marco Borsato: vrijgesproken

Jada deelt meerdere berichten

Jada reageerde als eerste op het nieuws. Zij deelde een oude foto met haar vader in een Instagram story en plaatste ook een foto op haar profiel, met het nummer Vlinder van Marco erbij en als bijschrift alleen een hartje. Onder de post verschenen vooral hartjes terug, maar Wendy van Dijk sprak specifiek haar blijdschap uit voor het gezin. Ook deelde Jada een oude post opnieuw, waarbij ze toentertijd koos voor het nummer Alsof Je Vliegt van Borsato en als locatie ‘Justice’ toevoegde. Als afbeelding gebruikte ze een tekening van een engel met een zwaard in haar handen. Die post leverde nog meer reacties op. Zowel toen als nu. Een volger schreef: ‘Nogmaals het bewijs dat er echt slechte mensen op de wereld zijn! Ik geloof in jullie als mens en als gezin.’ In dezelfde lijn lezen we reacties als “Eindelijk de waarheid!” en “Vreselijk wat deze man is aangedaan!”

Tekst gaat verder onder post.

Luca noemt zijn vader ‘koning’ en ‘held’

Luca Borsato plaatste eveneens een oude foto met zijn vader. Hij koos het nummer De Bestemming van Marco om bij het beeld af te spelen. Bij de foto schreef hij: ‘Papa, koning, held & puur mens voor altijd.’ Ook onder deze post stroomden de positieve reacties binnen op Instagram. De foto werd daarnaast gedeeld op de app Threads. Daar klonken kritischer geluiden onder de post. Een volger vroeg zich af of het wel een goed idee was om dit te plaatsen, een ander schreef dat vrijgesproken zijn niet hetzelfde is als onschuldig zijn. Inmiddels is Luca’s profiel op Threads op privé gezet, waardoor de post daar niet langer openbaar te zien is.

Tekst gaat verder onder post.

Leontine benadrukt hoop en een nieuwe dag

Ook Leontine Borsato liet van zich horen rond de vrijspraak. Woensdag deelde zij al een afbeelding van een klavertjevier, met daarop de woorden ‘hoop’, ‘vertrouwen’, ‘liefde’ en ‘geluk’. Na het nieuws over de vrijspraak deelde Leontine de posts van haar kinderen. Daarnaast plaatste zij een story met eigen foto van een blauwe lucht en daaronder het nummer Een Nieuwe Dag van Marco. In haar post is specifiek de tekst ‘vandaag begint een nieuwe dag, ik zie de zon weer staan. De nacht verdween toen ik haar zag’ te horen. Daarmee lijkt Leontine te willen benadrukken dat er voor haar en het gezin een nieuwe fase aanbreekt.

FOTO: ANP