Uitspraak rechters in zaak Marco Borsato: vrijgesproken

Marco Borsato is door de rechtbank vrijgesproken van ontucht met een destijds 15-jarig meisje. De strafzaak draaide om gebeurtenissen tussen september 2014 en begin 2015, maar volgens de rechters lag er te weinig juridisch overtuigend bewijs op tafel. Daarmee kwam er duidelijkheid in de kwestie rond de zanger.

De kern van de zaak was de vraag of Marco Borsato zich in die periode schuldig had gemaakt aan ontuchtige handelingen met het meisje. De rechtbank bekeek daarvoor niet alleen haar verklaringen, maar toetste ook of die steun vonden in ander bewijsmateriaal.

Eén getuige is niet genoeg

De rechters maakten duidelijk dat ‘niemand kan worden veroordeeld op basis van 1 enkele getuige’. Daarom werd niet enkel de betrouwbaarheid van de verklaring van het meisje besproken, maar ook de vraag of er zogenoemd steunbewijs beschikbaar was. Dat steunbewijs moest uit een andere bron komen dan het vermeende slachtoffer zelf en hoefde niet elk detail van de beschuldigingen te bevestigen, maar moest de kern daarvan wel ondersteunen.

Verklaring slachtoffer

Bij de beoordeling speelde mee dat het meisje niet erg precies was over welke handelingen Marco zou hebben verricht en op welke momenten dat zou zijn gebeurd. Zo verklaarde zij bijvoorbeeld dat zij 17 was toen zij zijn geslachtsdeel zou hebben moeten aanraken, terwijl die leeftijd buiten de tenlastegelegde periode viel. De rechtbank ging daarom voorzichtig om met haar verklaringen en keek nadrukkelijk naar aanvullend bewijs.

Getuigen, dagboek en emoties bieden geen steunbewijs

De gehoorde getuigen bleken volgens de rechters geen doorslaggevende steun te bieden. Zij waren niet aanwezig bij de vermeende ontucht en konden dus niets verklaren over de kern van de beschuldigingen. Ook het handgeschreven dagboek van het meisje bood die steun niet omdat het uit dezelfde bron kwam en daarom niet kon dienen als onafhankelijk bewijs. Bovendien was de beschrijving van de vermeende ontucht zeer algemeen geformuleerd, merkten de rechters op. De emoties die het meisje toonde nadat haar moeder haar met het dagboek confronteerde, kon de rechtbank niet rechtstreeks koppelen aan ontucht, waardoor ook die reactie niet als bewijs meetelde. De rechters benadrukten dat aanraken van benen en billen boven de kleding geen ontucht is. Er was volgens hen geen concreet en ondersteund bewijs dat zij onder haar kleding zou zijn betast of dat zij het geslachtsdeel van Marco moest aanraken. De beschuldigingen bleken daarmee juridisch niet te bewijzen.

Gesprekken zonder bekentenis, emotionele reactie na afloop

Een belangrijk onderdeel van het dossier vormde het vier uur durende gesprek dat door de moeder van het vermeende slachtoffer was opgenomen. Daarin spraken Marco en de moeder over de beschuldigingen. Volgens de rechtbank was in dat gesprek op geen enkel moment een ondubbelzinnige bekentenis te horen. De rechters stelden vast dat Marco de beschuldigingen niet expliciet ontkende, maar zagen daarin evenmin een bekentenis. De zanger had zelf verklaard dat hij in dat gesprek bewust voorzichtig formuleerde, omdat hij de relatie niet op het spel wilde zetten en de situatie wilde oplossen. De rechtbank vond die uitleg aannemelijk. Dat hij niet woedend reageerde, kon daarom niet als steunbewijs worden gebruikt. Voor het gesprek tussen Marco en het meisje gold hetzelfde: ook daarin hoorde de rechtbank geen bekentenis, terwijl hij aan het begin van dat gesprek juist enkele punten wél ontkende.

Uiteindelijk kwam de rechtbank tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs was voor ontucht met een 15-jarig meisje. Marco Borsato werd vrijgesproken. In de zittingszaal reageerde hij zichtbaar geëmotioneerd op de uitspraak; hij haalde diep adem en verliet met een rood hoofd de zaal, terwijl zijn advocaten achter hem aan liepen.

