Dit is het verhaal van de advocaten van Marco Borsato

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de rechtbank kregen Geert-Jan en Carry Knoops vandaag het woord in de zaak tegen Marco Borsato. De advocaten gingen fel in op het bewijs en de rol van de moeder van het slachtoffer. Tegen de zanger, die volgens het Openbaar Ministerie schuldig is aan ontucht, is vijf maanden cel geëist. De verdediging houdt echter vol dat hij moet worden vrijgesproken.

De toon van hun betoog was scherp en beschuldigend richting de aanklager én de getrokken conclusies. Ze spraken over fouten, sturing en beïnvloeding, en zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid van verklaringen en bewijsmateriaal. Vooral het dagboek van het slachtoffer en het vier uur durende gesprek met haar moeder werden onderwerp van discussie.

De fuik van de vriendschap

Carry Knoops begon haar betoog met een vergelijking: de vriendschap tussen Borsato en de moeder van het slachtoffer zou een fuik zijn geweest. Volgens haar werd de hele vriendengroep gechanteerd met naaktfoto’s, waarvan sommige door de moeder zelf waren gemaakt van haar destijds minderjarige dochter. Ze wees bovendien op talloze fouten in het uitwerken van het opgenomen gesprek tussen Borsato en de moeder. De verdediging ontdekte die fouten telkens zelf, niet het Openbaar Ministerie, zei ze.

Invloed en sturing rond de aangifte

Toen Geert-Jan het woord nam, verschoof de aandacht naar de invloed van de moeder en de media op de aangifte. ‘Pas toen ze in de waan is gebracht dat Borsato meer slachtoffers zou hebben gemaakt, is ze over de brug gekomen,’ zei de advocaat. Volgens hem waren er ‘helemaal geen andere meisjes’. Hij verweet het OM dat het blind was voor de manier waarop het slachtoffer door haar moeder werd gestuurd: ‘Je moet blind zijn als je wil volhouden dat er geen sprake is van sturing van het doen van aangifte.’

Tegenstrijdigheden en het dagboek

De advocaten wezen op tegenstrijdigheden in de verklaringen van het meisje. Volgens Geert-Jan zijn er vier versies, waarin de beschuldigingen steeds zwaarder worden. Deskundige Van Koppen stelde dat zulke inconsistenties duiden op een onjuist verhaal. Ook het dagboek werd uitgebreid besproken. ‘En dan plotseling verschijnt uit het niets op 18 juni 2015 een tekst over de handtastelijkheden van Marco Borsato,’ aldus Geert-Jan. Hij vond het opvallend dat juist op die pagina een bonnetje van de Action zat, terwijl dat elders in het boek niet voorkomt.

Getuigen en gedrag binnen de vriendengroep

De advocaten verwezen naar getuigen die verklaarden dat ze nooit iets ongepasts van Borsato hadden gezien. Volgens Geert-Jan wezen die verklaringen eerder op een hechte, maar onschuldige band. ‘Wat een flauwekul dat Marco is meegesleept in de vrije seksuele moraal van het gezin,’ zei hij. Een politieman uit de vriendengroep bevestigde dat hij nooit ongepast gedrag had waargenomen en geen verandering in het gedrag van de dochter zag.

Conclusie verdediging Marco Borsato

Aan het eind vatte de advocaat het betoog samen: de aangifte is gestuurd, de verklaringen zijn niet authentiek en het dagboek is geen hard bewijs. Volgens hem toont juist het dossier van de verdediging aan dat Borsato’s verklaringen geloofwaardiger zijn. ‘En toch zegt het OM, wij geloven het slachtoffer. Maar geloof is geen bewijsmiddel. Het bewijs toont aan dat het een vrijspraak moet worden.’

Later vandaag volgt de reactie van het Openbaar Ministerie.

