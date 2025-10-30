Tweede Dag Strafzaak Tegen Marco Borsato

Marco Borsato over strafeis van vijf maanden: ‘Kapot geschrokken’

Tekst: Evelien Berkemeijer

30/10/2025

Vandaag spreken de advocaten in de zaak rond Marco Borsato. Toen de zanger arriveerde bij de rechtbank, stond de pers opnieuw in groten getale klaar. Borsato noemde de strafeis van vijf maanden ‘verschrikkelijk’ en zei dat hij zich er ‘kapot van geschrokken’ was.

De rechtszaak tegen de zanger trekt veel aandacht. De spanning loopt verder op nu ook de verdediging aan het woord komt. Marco Borsato zegt vooral blij te zijn dat hij vandaag zijn kant van het verhaal mag vertellen.

Kapot van de strafeis

Volgens Marco kwam de eis van vijf maanden cel hard aan. ‘Daar ben ik me natuurlijk kapot van geschrokken. Ik vond het ongelooflijk’, vertelde hij bij aankomst. Hij noemt de eis ‘verschrikkelijk’. Ondanks zijn schrik benadrukte hij dat hij blij is vandaag zelf zijn verhaal te mogen doen. Inhoudelijk wilde hij echter niet verder op de zaak ingaan.

Emotionele weken

De zanger vertelde dat hij de eerste dag van de zaak heel heftig heeft gevonden. Hij noemde de hele zaak emotioneel voor alle betrokken partijen. De strafeis doet volgens hem niets af aan zijn vertrouwen in een goede afloop. Marco zei dat hij uit ‘kleine dingen’ en uit de vraagstellingen merkt dat de rechtbank het dossier ‘ontzettend goed kent’.

Reactie op verwijten

Het Openbaar Ministerie stelde dat Borsato een man zou zijn die alle grenzen uit het oog heeft verloren. Daar reageerde de zanger kort op: ‘Dat is niet zo.’ Verder wilde hij pas later tijdens de rechtszaak dieper op dat punt ingaan.

Tweede Dag Strafzaak Tegen Marco Borsato
Er is veel media aanwezig op de tweede dag van de strafzaak tegen Marco Borsato

Over de moeder van het slachtoffer

Tot slot ging Marco in op zijn eerdere kritische opmerkingen over de moeder van het slachtoffer. Hij benadrukte dat hij enkel ‘context wilde schetsen’. Op de vraag of hij zichzelf als slachtoffer ziet, antwoordde hij: ‘We zijn allemaal slachtoffer van deze gang van zaken.’

