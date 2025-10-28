OM eist vijf maanden cel tegen Marco Borsato

Vandaag begon de rechtszaak tegen Marco Borsato. De zanger, die wordt verdacht van ontucht met een minderjarige, verscheen rond half negen bij de rechtbank. De zaak startte een uur later en eindigde rond 17.00 uur.

Tijdens de zitting kwamen zowel de beschuldigingen jegens Marco Borsato als persoonlijke omstandigheden binnen het gezin aan bod.

Ontkenning en emotie in de rechtszaal

Marco Borsato ontkende de aantijgingen. Meerdere keren werd hij emotioneel. ‘Dit is niet gebeurd. Het is de grootst mogelijke beschuldiging die je mij kan aandoen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ze dit zo heeft ervaren?’ zei hij onder andere. De zanger gaf ook aan dat hij het fijn vond om eindelijk zijn verhaal te kunnen doen.

Er waren veel fotografen aanwezig bij de zitting

Relatie van Marco Borsato met het gezin

Tijdens de zitting werd uitgebreid gesproken over de band tussen Marco Borsato en het gezin van het slachtoffer. Binnen dat gezin waren enkele problemen. Zo kampte de vader met depressies en pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Het meisje beschouwde de zanger als haar ‘peetallesie’. Marco verklaarde daarover: ‘Ik heb dat zo gelaten. Ik wilde haar vader niet vervangen, maar er zijn als ze mij nodig had.’ Uiteindelijk werd hij een vaderfiguur voor haar. De moeder van het slachtoffer vertelde dat zij van 2005 tot 2015 een seksuele relatie met de zanger had. Marco betwistte die duur, maar bevestigde dat er een seksuele relatie is geweest. De relatie verslechterde toen hij ontevreden raakte over haar rol bij de fanclub en de organisatie van activiteiten.

Opnames en verklaringen

Tijdens de zitting werden opnames van gesprekken, dagboekfragmenten en appjes voorgelezen. In haar verklaring stelde het slachtoffer dat Marco haar ‘in een poging zijn gezicht te redden’ ‘voor de bus probeerde te gooien’. Ze verwees naar de tegenaangifte van smaad en laster die hij had gedaan. Volgens haar toonde hij nooit echte verbazing toen haar moeder hem confronteerde met het grensoverschrijdend gedrag. Ook de rechters merkten op dat ze vandaag een ontkennende verdachte zagen, maar volgens het Openbaar Ministerie klinkt in de opnames en berichten juist een bekennende toon. ‘Wij horen in deze opname geen ontkennende verdachte, maar een bekennende,’ aldus het OM.

Tekening van Marco Borsato en zijn advocaat Geert-Jan Knoops in de rechtbank

Steunbewijs en eis

Het OM stelde vertrouwen te hebben in de verklaring van het slachtoffer. Volgens het Openbaar Ministerie is er voldoende steunbewijs: uit gesprekken, chatberichten, het dagboek en zelfs uit uitspraken van de zanger zelf. Ook woog mee dat het slachtoffer in 2021 zelf aangifte deed, mede naar aanleiding van de situatie rond The Voice.

Vijf maanden celstraf geëist in zaak Marco Borsato

Borsato wordt verweten dat hij seksueel getinte berichten naar het meisje stuurde, zoals ‘een goede vrijpartij helpt om lekker in slaap te komen’, en dat hij haar een ‘lekker wijf’ noemde. Het OM ziet geen enkel bewijs voor het complot dat de zanger suggereerde, waarin de moeder haar dochter tot een valse aangifte zou hebben aangezet. Volgens de officier van justitie misbruikte Marco zijn rol als vaderfiguur door het slachtoffer op intieme plekken te betasten. Het OM eist daarom een celstraf van vijf maanden. De zaak wordt donderdag vervolgd met de pleidooien van de advocaten. Bekijk hier dat moment:

