Inhoudelijke Behandeling Rechtszaak Marco Borsato

De rechtszaak tegen Marco Borsato is begonnen

Tekst: Evelien Berkemeijer

28/10/2025

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Marco Borsato is vandaag van start gegaan. De zanger, die wordt verdacht van ontucht met een minderjarige, verscheen rond half negen bij de rechtbank. De belangstelling van de media was groot, maar Marco hield het bij een korte toelichting.

Hij liet weten begrip te hebben voor de vele vragen, maar benadrukte dat hij het aan de rechtbank wil overlaten om te oordelen. Zijn familie is niet aanwezig. Marco vroeg hen elders samen te komen, weg van ‘deze gekte’.

Marco Borsato licht zijn stilte toe

De zanger vertelde dat hem was gevraagd weinig contact te hebben met de media op voorhand, maar dat hij zelf heeft besloten het helemaal niet aan te gaan. Zijn reden is dat alles wat hij zou zeggen, anders kon worden uitgelegd of verdraaid. Daarbij gaf hij aan discussies te hebben gezien van ‘zogenaamde deskundigen’, die over elkaar heen vallen. ‘Iedereen vindt iets wat ik wel en niet had moeten zeggen. Wat ik moet zeggen, dat hoort thuis in de rechtszaal en niet voor jullie op voorhand.’ De zanger gaf aan blij te zijn dat hij eindelijk zijn verhaal kan doen en noemde de beschuldiging ‘de ergste beschuldiging die je me had kunnen aandoen’. Tijdens de zitting zal hij, zo zei hij, alle vragen beantwoorden die hem worden gesteld.

Tekst gaat verder onder video.

Nieuwe informatie in het dossier

Volgens het AD is de vrouw die aangifte deed niet aanwezig bij de zitting. De liveblog meldt ook dat er vorige week 500 uur aan afgeluisterde gesprekken tussen de moeder, dochter en Marco aan het dossier zijn toegevoegd. De politie stelt dat er geen relevante nieuwe informatie in deze gesprekken te horen is, maar de advocaten willen de opnames zelf beoordelen. Als de rechtbank niet tot vrijspraak komt, vragen zij om de zaak aan te houden zodat zij de gesprekken kunnen beluisteren.

De aanklacht en de verdediging

Marco zou het minderjarige meisje hebben betast op borsten, dijbenen en haar geslachtsdeel. De zanger ontkent dat en spreekt van een hechte vriendschap met de moeder van het meisje, die actief was binnen zijn fanclub. Hij kende het gezin goed en wist van de problemen: de broer van het slachtoffer was autistisch en depressief, de vader kampte met depressies en pleegde later zelfmoord. ‘Ik vond dat heftig allemaal.’, zei Marco.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Inhoudelijke Behandeling Rechtszaak Marco Borsato
fotografen mochten nog een foto van Marco maken voordat de zaak begon

Marco Borsato en het slachtoffer

Het meisje beschouwde hem als haar ‘peetallesie’. Daarover zegt Marco: ‘Ik heb dat zo gelaten. Ik wilde haar vader niet vervangen, maar er zijn als ze mij nodig had.’ Volgens hem was ze zijn grootste fan. ‘Ik ging met slachtoffer om zoals ik met mijn eigen dochters omging. Ze kwam vaak bij mij op schoot zitten. Als ze thuis kwam van school, sprong ze in mijn armen. Zo enthousiast was ze altijd.’ Hij voegde eraan toe: ‘Als vriend van de familie heb ik gedaan wat ik kon om slachtoffer genegenheid te geven die ze nodig had, alleen is dat nu anders opgevat.’

De relatie met de moeder

De moeder van het slachtoffer verklaarde dat zij van 2005 tot 2015 een seksuele relatie met Marco had. De zanger ontkent dat het zo lang duurde, maar bevestigt dat er een seksuele relatie is geweest. Hij raakte op een gegeven moment ontevreden over de manier waarop de fanclub door haar werd gerund en over de organisatie van activiteiten.

Tekst gaat verder onder video.

Het begin van het onderzoek

Op 6 oktober 2019 stapte de moeder van het slachtoffer naar de zedenpolitie. Zij had het dagboek van haar dochter gevonden en daarin gelezen hoe Marco haar onzedelijk zou hebben betast. Dat gesprek leidde uiteindelijk tot de strafzaak die nu, bijna zes jaar later, inhoudelijk wordt behandeld.

BRON: AD FOTO: ANP

Uit andere media

Party Rechtzaak Zedenzaak Marco Borsato Dag 1

John van den Heuvel zag Marco Borsato ’twijfelen en wankelen’ tijdens verhoor

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert op de zitting waarin Marco Borsato zich moest verantwoorden voor ontucht met een minderjarige, waarvoor het OM vijf maanden cel eist. Volgens Van den Heuvel stond de zanger zichtbaar onder grote druk, maar had hij zich grondig voorbereid op het verhoor. John vertelt bij RTL Boulevard: “Ik zag duidelijk…
Weekend Karin Bloemen

Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’

Karin Bloemen heeft haar buik vol van negativiteit in de wereld. Van haat, van egotrippers, van narcisten. Liever ziet ze dat mensen elkaar wat gunnen, deelt ze deze week in Weekend. “Maar dat gebeurt te weinig.” Wanneer Karin Bloemen door Weekend wordt gevraagd naar waar ze echt van baalt, heeft ze haar antwoord meteen klaar….
Vriendin Led Kerstboom Action

Deze indrukwekkende led kerstboom van Action maakt je tuin helemaal klaar voor de feestdagen

Ben je klaar om je tuin deze kerst te laten stralen? Bij Action vind je nu een budgetvriendelijke led kerstboom van maar liefst 3,50 meter hoog, perfect voor buiten. Deze eyecatcher maakt je tuin helemaal feestklaar.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien