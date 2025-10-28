De rechtszaak tegen Marco Borsato is begonnen

Tekst: Evelien Berkemeijer

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Marco Borsato is vandaag van start gegaan. De zanger, die wordt verdacht van ontucht met een minderjarige, verscheen rond half negen bij de rechtbank. De belangstelling van de media was groot, maar Marco hield het bij een korte toelichting.

Hij liet weten begrip te hebben voor de vele vragen, maar benadrukte dat hij het aan de rechtbank wil overlaten om te oordelen. Zijn familie is niet aanwezig. Marco vroeg hen elders samen te komen, weg van ‘deze gekte’.

Marco Borsato licht zijn stilte toe

De zanger vertelde dat hem was gevraagd weinig contact te hebben met de media op voorhand, maar dat hij zelf heeft besloten het helemaal niet aan te gaan. Zijn reden is dat alles wat hij zou zeggen, anders kon worden uitgelegd of verdraaid. Daarbij gaf hij aan discussies te hebben gezien van ‘zogenaamde deskundigen’, die over elkaar heen vallen. ‘Iedereen vindt iets wat ik wel en niet had moeten zeggen. Wat ik moet zeggen, dat hoort thuis in de rechtszaal en niet voor jullie op voorhand.’ De zanger gaf aan blij te zijn dat hij eindelijk zijn verhaal kan doen en noemde de beschuldiging ‘de ergste beschuldiging die je me had kunnen aandoen’. Tijdens de zitting zal hij, zo zei hij, alle vragen beantwoorden die hem worden gesteld.

Nieuwe informatie in het dossier

Volgens het AD is de vrouw die aangifte deed niet aanwezig bij de zitting. De liveblog meldt ook dat er vorige week 500 uur aan afgeluisterde gesprekken tussen de moeder, dochter en Marco aan het dossier zijn toegevoegd. De politie stelt dat er geen relevante nieuwe informatie in deze gesprekken te horen is, maar de advocaten willen de opnames zelf beoordelen. Als de rechtbank niet tot vrijspraak komt, vragen zij om de zaak aan te houden zodat zij de gesprekken kunnen beluisteren.

De aanklacht en de verdediging

Marco zou het minderjarige meisje hebben betast op borsten, dijbenen en haar geslachtsdeel. De zanger ontkent dat en spreekt van een hechte vriendschap met de moeder van het meisje, die actief was binnen zijn fanclub. Hij kende het gezin goed en wist van de problemen: de broer van het slachtoffer was autistisch en depressief, de vader kampte met depressies en pleegde later zelfmoord. ‘Ik vond dat heftig allemaal.’, zei Marco.

fotografen mochten nog een foto van Marco maken voordat de zaak begon

Marco Borsato en het slachtoffer

Het meisje beschouwde hem als haar ‘peetallesie’. Daarover zegt Marco: ‘Ik heb dat zo gelaten. Ik wilde haar vader niet vervangen, maar er zijn als ze mij nodig had.’ Volgens hem was ze zijn grootste fan. ‘Ik ging met slachtoffer om zoals ik met mijn eigen dochters omging. Ze kwam vaak bij mij op schoot zitten. Als ze thuis kwam van school, sprong ze in mijn armen. Zo enthousiast was ze altijd.’ Hij voegde eraan toe: ‘Als vriend van de familie heb ik gedaan wat ik kon om slachtoffer genegenheid te geven die ze nodig had, alleen is dat nu anders opgevat.’

De relatie met de moeder

De moeder van het slachtoffer verklaarde dat zij van 2005 tot 2015 een seksuele relatie met Marco had. De zanger ontkent dat het zo lang duurde, maar bevestigt dat er een seksuele relatie is geweest. Hij raakte op een gegeven moment ontevreden over de manier waarop de fanclub door haar werd gerund en over de organisatie van activiteiten.

Het begin van het onderzoek

Op 6 oktober 2019 stapte de moeder van het slachtoffer naar de zedenpolitie. Zij had het dagboek van haar dochter gevonden en daarin gelezen hoe Marco haar onzedelijk zou hebben betast. Dat gesprek leidde uiteindelijk tot de strafzaak die nu, bijna zes jaar later, inhoudelijk wordt behandeld.

