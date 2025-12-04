Wolter Kroes over Marco Borsato

Wolter Kroes blij met vrijspraak Marco Borsato

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/12/2025

Na de vrijspraak van Marco Borsato van ontucht heeft Wolter Kroes telefonisch gereageerd in Hart van Nederland. Hij geeft daarin aan dat hij vanaf het begin al heeft gezegd ‘het verhaal’ niet te geloven en dat standpunt niet te hebben verlaten.

Wolter Kroes vertelt dat hij onderweg naar Brabant was toen hij hoorde dat Marco Borsato werd vrijgesproken en dat hij op dat moment kippenvel kreeg: ‘Ik was ongelooflijk blij dat ik dit nieuws hoorde voor hem.’ Met Marco heeft hij nog geen contact gehad, maar hij benadrukt dan ook dat de zanger zich de afgelopen jaren stil heeft gehouden.

Twijfel aan beschuldigingen

In het gesprek legt Wolter uit dat hij al vroeg openlijk vraagtekens zette bij de beschuldigingen aan het adres van Marco. Hij zegt al vanaf het begin te hebben geroepen ‘het verhaal’ niet te geloven en voegt daaraan toe: ‘Toen kreeg ik natuurlijk best wel een hoop shit over me heen.’

Tekst gaat verder onder video.

De toekomst van Marco Borsato

Over het uitblijven van direct contact met Marco zegt Wolter: ‘Dat was bijna niet te doen. Marco heeft zich gewoon vier jaar stilgehouden en dat deed hij eigenlijk best wel voor iedereen.’ Dat beschouwt hij bij nader inzien als een kracht. Hij is ‘ongelooflijk blij dat hij vrijgesproken is’ en spreekt de hoop uit dat de muziek van Marco weer veel op de radio wordt gedraaid. Zijn laatste wens formuleert hij als volgt: ‘Heel stiekem hoop ik ook wel weer dat hij gaat optreden natuurlijk, dat moeten we afwachten.’ Wolter verwacht dat Marco zich eerst ongeveer een jaar rustig zal houden en alles zal laten bezinken, maar noemt hem de allergrootste artiest van Nederland en acht het onwaarschijnlijk dat Marco dat later niet meer zal oppakken.

FOTO: ANP

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien