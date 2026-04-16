Hier bekijk je het interview met Marco Borsato

Marco Borsato

Tekst: Evelien Berkemeijer

16/04/2026

Marco Borsato is terug op televisie in een nieuwe aflevering van Sergio in Italië. In Sergio in Italië: Marco 2026 spreekt hij voor het eerst over de afgelopen zes jaar en over zijn toekomstplannen. De aflevering staat al op Videoland en is binnenkort ook op televisie te zien.

Sergio in Italië: Marco 2026 is op zaterdag 25 april om 20.00 uur te zien op SBS6 en KIJK. Voor het programma reisde Marco Borsato in januari samen met Sergio Herman naar Italië. Tijdens die ontmoeting spreken de twee openhartig over de turbulente periode die achter Marco ligt, hun vriendschap en hun gedeelde liefde voor koken en Italië.

Lees ook: Marco Borsato over rechtszaak: ‘Mag eigenlijk geen jaren duren’

Eerdere reis met Marco Borsato

Eerder op de avond zendt SBS6 om 18.30 uur ook Sergio Over de Grens: Marco 2021 uit. Die aflevering werd vijf jaar geleden gemaakt, maar was niet eerder in Nederland op televisie te zien. In het programma trekken Sergio en Marco samen op, met culinaire ontdekkingen en persoonlijke gesprekken als rode draad.

Uit andere media

Weekend Lingo In Nieuw Jasje

AVROTROS zet streep door geruchten over terugkeer van Lingo
Party Linda de Mol

Linda de Mol slaat stijlalarm: schoondochter Chelsey Weimar verandert haar kijk op mode
Vriendin Elise Schaap

Elise Schaap heeft rol te pakken in grote Europese serie
Sante tips-bloemen-langer-leven

Geen standaard bosje: dit is de beste manier om bloemen te schikken
