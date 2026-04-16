Madonna komt deze zomer met vervolg op iconisch album

Tekst: Denise Delgado

16/04/2026

Madonna komt deze zomer met nieuwe muziek. De zangeres heeft aangekondigd dat haar nieuwe album, ‘Confessions on a Dance Floor: Part II’, op 3 juli verschijnt. Daarmee krijgt haar succesvolle plaat uit 2005 na ruim twintig jaar een vervolg.

Spirituele praktijken

Voor het nieuwe album werkt Madonna opnieuw samen met producer Stuart Price, met wie ze ook al de originele Confessions on a Dance Floor maakte. Volgens de zangeres draait de nieuwe plaat opnieuw om de kracht van dans en samenzijn. “We moeten dansen, feestvieren en bidden met onze lichamen”, luidde volgens haar het uitgangspunt toen zij en Price aan het project begonnen. Ze noemt dat soort momenten zelfs echte spirituele praktijken.

Het oorspronkelijke ‘Confessions on a Dance Floor‘ verscheen in 2005 en groeide uit tot een van Madonna’s bekendste albums, met hits als Hung Up, Sorry en Jump. De nieuwe plaat wordt haar eerste volwaardige studioalbum sinds Madame X uit 2019.

Terug naar de dansvloer

Met het vervolg lijkt Madonna bewust terug te keren naar haar dance-roots. In de eerste teasers benadrukt ze dat de dansvloer voor haar meer is dan alleen entertainment: het is volgens haar ook een plek van verbinding, vrijheid en zelfexpressie.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

