Jessie Jazz Vuijk openhartig over heftige kraamperiode: ‘Heel veel naweeën en een borstontsteking’

Tekst: Ruth Smeets

Jessie Jazz Vuijk vertelt op Instagram openhartig over de eerste weken na de geboorte van haar tweede zoon. Samen met Kaj Gorgels verwelkomde ze onlangs Xandro Rio.

Het jongetje werd op 21 mei geboren na een vlotte thuisbevalling. Jessie noemt de bevalling een droombevalling, maar blikt ook terug op een intense kraamperiode.

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Geboorte van Xandro

Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk maakten onlangs op Instagram bekend dat hun tweede zoon Xandro Rio heet. ‘Eerste week met onze gouden jongen Xandro Rio’, schreven ze bij een reeks foto’s en video’s. Daarop zijn onder meer beelden van de bevalling te zien, net als een blauwe taart met de geboortedatum.

Droombevalling met grote impact

In een nieuwe video vertelt Jessie dat haar zoontje op 21 mei werd geboren. ‘Hij is geboren na een vlotte thuisbevalling. Het is eigenlijk echt een droombevalling. Alleen toen ik eruit kwam, dacht ik echt weer: wat is dit voor natuurgeweld wat ik net heb meegemaakt.’ De bevalling maakte veel indruk op haar. ‘Ik vind het zo ongelofelijk wat wij vrouwen doormaken. En iedereen doet alsof het gewoon de normaalste zaak van de wereld is.’ Volgens Jessie zit ze nog midden in de babybubbel en kijkt ze terug op ‘een intense week’.

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Kraamperiode valt zwaar

Na de bevalling kreeg ze het namelijk zwaar te verduren. ‘Ik moet mezelf echt weer helemaal opnieuw uitvinden. Ik voel me een soort openliggende zenuw of zo. Alsof alles zoveel meer binnenkomt. Ik had het met geuren, ik zit er nog steeds middenin. Misschien is het omdat ik gewoon echt heel gevoelig ben.’ Daar bleef het niet bij. Ze vertelt: ‘Ik kreeg naweeën, weet je hoe bizar dat is, dan heb je gewoon dagenlang als je je kind aanlegt of gewoon iets van geluk ervaart, gewoon een wee alsof je weer opnieuw een kind op de wereld gaat zetten. En toen dat over was, sorry voor de klaagzang, heb ik een borstontsteking gekregen, waardoor ik gewoon dagenlang koorts had.’

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Rustig aan

Door de borstontsteking moest Jessie vijf dagen antibiotica slikken. Inmiddels gaat het beter met haar. ‘Ik was gewoon helemaal aan het shaken, ik vond het echt heel intens.’

Jessie en Kaj zijn sinds 2018 samen en wonen op Ibiza. In oktober 2023 kregen ze hun eerste zoon Xavier. Nu genieten ze met hun gezin van de komst van Xandro. ‘We doen het gewoon heel rustig aan en ik ben echt heel erg verliefd op dit mannetje.’