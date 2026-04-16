AVROTROS zet streep door geruchten over terugkeer van Lingo

Tekst: Denise Delgado

16/04/2026

Wie hoopte op een snelle terugkeer van Lingo, moet voorlopig nog geduld hebben. Jan Peter Pellemans, bij veel kijkers bekend als de stem van het programma, laat weten dat er geen concrete plannen zijn om het woordspel weer op televisie te brengen.

Blijft bij verlangen

Volgens Jan Peter leeft die wens wel degelijk. “Ik zou niets liever willen en Lucille Werner en ik fantaseren er regelmatig over”. Maar voorlopig blijft het bij een verlangen. Ook AVROTROS bevestigt dat er op dit moment geen sprake is van een terugkeer van het programma bij de omroep.

De onrust ontstond nadat Jan Peter dinsdagochtend op Radio 10 vertelde dat hij vrijdag een afspraak had met Lucille en dat ze het daarover zouden hebben. Die uitspraak zorgde al snel voor speculatie in verschillende media. Inmiddels verduidelijkt hij dat die ontmoeting niets te maken heeft met een tv-terugkeer, maar met de presentatie van zijn nieuwe boek, waarvan Lucille het eerste exemplaar in ontvangst neemt.

Liefde voor Lingo

“Ik vind het wel leuk dat de geruchten zoveel positieve reacties losmaken bij iedereen.” Dat laat volgens hem zien hoeveel liefde er nog altijd voor Lingo bestaat.

In Lingo proberen twee teams binnen vijf beurten een woord te raden. Wie dat goed doet, mag vervolgens ballen trekken met cijfers om een rij op de bingokaart vol te maken. Het programma was voor het eerst te zien in 1989 bij de VARA, met Robert ten Brink en François Boulangé als presentatoren.

Later verhuisde Lingo naar de TROS, waar onder anderen Nance en Lucille Werner het gezicht van het programma werden. Tussen 2019 en 2023 was er nog een nieuwe versie te zien bij SBS6 en Net5, gepresenteerd door Jan Versteegh.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel.

