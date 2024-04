Patricia Paay krijgt oeuvreprijs van AVROTROS

Patricia Paay heeft vrijdag een prijs gekregen voor haar gehele oeuvre. Ze kreeg een zogeheten Lifetime Achievement Award van AVROTROS in het NPO Radio 5-programma De Weekendborrel.

“Het is de hoogste tijd dat deze fantastische vakvrouw een award ontvangt voor alles wat ze heeft betekend”, zei presentator Jan Paparazzi. Collega Corné Klijn voegde daaraan toe: “Patricia Paay is net 75 geworden en zit dit jaar zestig jaar in het vak. En nog altijd sprankelend en vol allure, dat verdient een bekroning.”

Who’s That Lady With My Man

Paay debuteerde in 1965 en scoorde twee jaar later haar eerste hitjes met nummers als Jij bent niet hip en Wat moet ik doen. Na korte periodes in groepen brak ze pas echt door in de jaren zeventig met discohits als Who’s That Lady With My Man. Later zat ze met haar zus Yvonne Keeley in de Star Sisters.

Beeld: Reni van Maren