Jutta Leerdam in Forbes 30 Under 30 na olympisch topjaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

Alsof haar jaar al niet indrukwekkend genoeg was, heeft Jutta Leerdam er opnieuw een hoogtepunt bij. De schaatsster heeft een plek veroverd in de Forbes 30 Under 30-lijst in de categorie Europese sporters.

Daarmee krijgt haar sterke olympische winter én haar zichtbaarheid buiten de ijsbaan een nieuw internationaal podium. Zelf reageert Jutta Leerdam zichtbaar dankbaar en enthousiast op de erkenning.

Kroon op olympisch jaar

Forbes roemt Jutta Leerdam om haar prestaties tijdens de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina. Het zakenblad schrijft: ‘Jutta Leerdam leverde een verbluffende prestatie op de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina, waar ze een olympisch record brak en goud won op de 1000 meter voor vrouwen. Ze voegde daar een zilveren medaille aan toe op de 500 meter, waarmee ze haar status als een van de meest dominante sprinters van haar generatie bevestigde. Eerder won ze al zilver op de 1000 meter in Peking.’

Meer dan alleen succes op het ijs

Volgens Forbes valt Leerdam ook buiten de sportwereld op. Het blad wijst op haar samenwerking met NikeSKIMS en haar grote bereik op sociale media. Daarover schrijft het magazine: ‘Buiten de ijsbaan is Leerdam een van de meest zichtbare atleten in de wintersportwereld. Ze werkt samen met NikeSKIMS en heeft een enorme aanhang op sociale media, met bijna 7 miljoen volgers op Instagram en 3,2 miljoen op TikTok.’

Dankbaar en onder de indruk

Op Instagram laat Jutta weten geraakt te zijn door het nieuws. In een story schrijft ze: ‘Dit jaar is fantastisch geweest, ik heb zoveel van mijn doelen en dromen bereikt.’ Daarbij benadrukt ze hoe dankbaar ze is voor haar weg, de mensen om haar heen en iedereen die haar steunt. Ook op TikTok deelt ze haar blijdschap. In een enthousiaste video zegt ze: ‘Het is zo surrealistisch.’ Daarna voegt ze eraan toe: ‘Het laat zien dat wanneer je je pad kiest, hart volgt en heel hard werkt… je je dromen kan bereiken.’