Jake Paul, verloofde Jutta Leerdam, reageert op ophef zweetoksels

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jake Paul heeft gereageerd op de online ophef over de zichtbare zweetplekken onder zijn oksels tijdens een bijeenkomst in Kentucky.

Vorige week was te zien hoe Jake Paul samen met Donald Trump sprak tijdens het evenement. Dat leidde tot veel online discussie, al ging die niet alleen over zijn toespraak of de politieke speculaties rondom hem. Toen beelden van de bijeenkomst zich op sociale media verspreidden, viel veel kijkers vooral een opvallend detail aan zijn uiterlijk op.

Lees ook: Jake Paul mee op skivakantie met familie Jutta

Zichtbare zweetplekken zorgen voor reacties

Tijdens het evenement prees Jake Trumps politieke stijl en moedigde hij aanwezige aanhangers aan om standvastig te blijven bij kritiek. Toen de beelden online rondgingen, zagen veel kijkers de zweetplekken onder zijn armen terwijl hij in een pak op het podium stond. Dat zorgde voor een stroom aan reacties op sociale media. Zo schreef iemand: ‘Hoe is het überhaupt mogelijk om door zo’n pak heen te zweten, haha.’ Een ander reageerde: ‘Hoe zweet je door een pak heen, mijn god?’

Ironie over deodorantbedrijf

Tussen de vele opmerkingen zat ook een reactie die wees op een opvallend detail uit Jake zijn zakelijke leven. Een kijker schreef: ‘LOL, wat grappiger is, is dat hij een deodorantbedrijf bezit.’ Daarmee kreeg de online spot rond de influencer nog een extra lading.

Reactie vanaf ski-trip met Jutta

Jake reageert inmiddels zelf op sociale media. Tijdens een ski-trip met Jutta maakte hij tijd om een video op te nemen waarin hij, gekleed in pak op de piste, de YMCA-dans doet met grote vlekken onder zijn armen. Bij de beelden schrijft hij: ‘Jullie zijn aan het haten, maar ik ben knapper dan jullie allemaal.’ De post krijgt veel likes, ook van BN’ers als Wolter Kroes, Nicolette van Dam en Bas Smit.

Foto: Getty Images