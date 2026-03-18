Jake Paul mee op skivakantie met familie Jutta: ‘De Leerdammen zijn terug’

Tekst: Denise Delgado

Jutta (27) lijkt na het behalen van haar grote sportdoelen even op adem te komen. Ze verruilde het ijs tijdelijk voor de bergen en deelt op Instagram beelden van een gezellige familievakantie in de sneeuw. Verloofde Jake Paul (29) is ook mee.

Bij de foto’s schrijft Jutta dat haar familie na twaalf jaar weer samen op skivakantie is. Op de beelden is te zien hoe de Leerdammen genieten van de pistes, de bergen en natuurlijk de après-ski, vooral van het samenzijn.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Jake doet mee

Jake duikt vrolijk op tussen de familie en lijkt zich prima te vermaken tijdens het uitje. Ook hij plaatst een video van de sneeuwpret op Instagram:

En Jutta zelf? Die blijkt het skiën nog prima in de vingers te hebben. Ze komt soepel de piste af en oogt net zo zelfverzekerd op ski’s als op schaatsen.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/@JAKEPAUL/@JUTTALEERDAM