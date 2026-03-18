Jake Paul mee op skivakantie met familie Jutta: ‘De Leerdammen zijn terug’

Tekst: Denise Delgado

18/03/2026

Jutta (27) lijkt na het behalen van haar grote sportdoelen even op adem te komen. Ze verruilde het ijs tijdelijk voor de bergen en deelt op Instagram beelden van een gezellige familievakantie in de sneeuw. Verloofde Jake Paul (29) is ook mee.

Bij de foto’s schrijft Jutta dat haar familie na twaalf jaar weer samen op skivakantie is. Op de beelden is te zien hoe de Leerdammen genieten van de pistes, de bergen en natuurlijk de après-ski, vooral van het samenzijn.

Jake doet mee

Jake duikt vrolijk op tussen de familie en lijkt zich prima te vermaken tijdens het uitje. Ook hij plaatst een video van de sneeuwpret op Instagram:

En Jutta zelf? Die blijkt het skiën nog prima in de vingers te hebben. Ze komt soepel de piste af en oogt net zo zelfverzekerd op ski’s als op schaatsen.

BEELD: ANP/@JAKEPAUL/@JUTTALEERDAM

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

