Trump complimenteert Jutta Leerdam tijdens speech: ‘Ze is prachtig’

Tekst: Denise Delgado

12/03/2026

Donald J. Trump (79) heeft Jutta Leerdam (27) publiekelijk in het zonnetje gezet tijdens een Republikeinse bijeenkomst in Kentucky. De president wilde vooral Jake Paul (29) aankondigen, maar maakte onderweg tijd voor een opvallende lofzang op diens verloofde.

Trump vertelde dat Jake ‘een gloednieuwe verloofde’ heeft en zei dat je het woord ‘prachtig’ tegenwoordig zogenaamd niet meer mag gebruiken. Om er meteen achteraan te gaan: “Maar ik zeg het toch. Ze is prachtig.”

Daar bleef het niet bij. Trump noemde haar ook een ‘gouden medaillewinnaar’ en wilde haar in de zaal zien. “Waar is ze? Waar is Jutta?” Toen hij haar eenmaal meende te spotten, volgden meer complimenten: ze zou niet alleen een ‘mooi persoon’ zijn, maar ook een ‘sterke atlete’. “Je moet oppassen,” grapte hij er nog bij.

Vervolgens gaf Trump het woord aan Jake Paul, die zei dat hij veel over moed had geleerd. Ook vertelde hij dat hij in de buurt is opgegroeid en van huis uit heeft meegekregen om ’te vechten’ en niet bang te zijn om zijn mening te geven.

Trump voorspelt politieke carrière
Trump sloot af met een opvallende voorspelling: volgens hem zou Jake Paul in de nabije toekomst weleens kandidaat kunnen worden voor een politieke functie. “En je hebt mijn volledige steun,” zei hij erbij, terwijl hij Paul omschreef als ‘moedig en slim.’

