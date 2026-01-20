Brooklyn Beckham spaart ouders niet in vernietigende verklaring

Tekst: Evelien Berkemeijer

Brooklyn Beckham heeft gisteravond in een reeks Instagram stories zijn familie besproken met een lang statement. Hij stelt dat hij jaren zweeg, maar zich nu genoodzaakt voelt te spreken.

Brooklyn benadrukt dat hij geen hereniging met zijn familie wil en voor het eerst voor zichzelf opkomt. Volgens hem waren David Beckham en Victoria Beckham in zijn jeugd gefixeerd op het perfecte plaatje voor de media. Inmiddels zegt Brooklyn te hebben ervaren hoe zijn ouders via de pers leugens zouden verspreiden, ten koste van anderen.

Lees ook: Rebecca Loos slaat terug na vermeende affaire met David Beckham: ‘Lafaard’

Geen hereniging, wel harde woorden

Brooklyn schetst een jeugd waarin image alles was. Hij stelt dat David en Victoria zijn relatie met Nicola Peltz al vóór de bruiloft probeerden te saboteren, en dat dit nooit is gestopt. Over zijn keuze om nu te spreken schrijft hij: ‘Helaas blijven mijn ouders en hun teams naar de pers gaan, waardoor ik geen andere keuze heb dan voor mezelf te spreken en wat waarheden te vertellen over sommige geprinte leugens.’

Tekst gaat verder onder video.

Trouwwrevel en de jurkenkwestie

Volgens Brooklyn was Nicola enthousiast om een design van Victoria te dragen op hun bruiloft, maar zou zijn moeder op het laatste moment gestopt zijn met de jurk maken. Daarnaast claimt hij zware druk rond zijn naamrechten: ‘Weken voor onze grote dag hebben mijn ouders me herhaaldelijk onder druk gezet en geprobeerd me om te kopen om de rechten op mijn naam af te staan’, onthult Brooklyn. ‘Dat zou grote gevolgen hebben gehad voor mij, mijn vrouw en onze toekomstige kinderen. Ze stonden erop dat ik tekende vóór de trouwdatum.’ Hij tekende niet en zegt dat zijn ouders hem sindsdien nooit meer hetzelfde behandelden.

Spanningen aan tafel en op de dansvloer

Over de planning van de bruiloft schrijft Brooklyn dat zijn moeder hem ‘kwaadaardig’ noemde omdat hij en Nicola hun nanny’s, zonder echtgenoten, aan hun tafel plaatsten. Ouders kregen eigen tafels die aan die van het paar grensden, terwijl familieleden de nacht ervoor zouden hebben gezegd dat Nicola geen familie was. Tijdens het feest, zegt hij, ging het mis op de dansvloer: ‘Mijn moeder verpestte mijn openingsdans met mijn vrouw, die weken van tevoren was gepland op een romantisch liefdeslied. Voor onze 500 bruiloftsgasten riep Marc Anthony me naar het podium, waar volgens het programma mijn romantische dans met mijn vrouw zou plaatsvinden, maar in plaats daarvan stond mijn moeder daar te wachten om met me te dansen. Ze danste op een zeer ongepaste manier op me, voor ieders ogen. Ik heb me nog nooit zo vernederd gevoeld in mijn hele leven.’

Tekst gaat verder onder video.

#beckham #scandal #news #fyp ♬ Mysterious and sad BGM(1120058) – S and N @dailymailau Footage shows David and Victoria posing for cameras with Brooklyn next to them. Brooklyn then reaches out of shot to encourage Nicola to join the group picture before she reluctantly moves in and then appears to shoot Victoria and David a tense glance. Comments under the clip on Monday read: 'Could Victoria's shoulder be more cold?', 'You can cut the atmosphere with a knife.', In his bomshell instagram statement Brooklyn went as far as to say he has been 'controlled by a family that values public promotion above all else' and that since being with Nicola, he has found 'peace and relief' after battling crippling anxiety. #family

‘Merk boven bloed’

Brooklyn stelt dat zijn broers ‘gestuurd zijn’ om hem online aan te vallen en hem afgelopen zomer hebben geblokkeerd. Victoria zou vrouwen uit zijn verleden hebben uitgenodigd en de familie zou herhaaldelijk hebben geweigerd hem te zien. Zijn conclusie is hard: ‘Merk Beckham komt voor alles. Familie ‘liefde’ wordt bepaald door hoeveel je op sociale media plaatst of hoe snel je alles laat vallen voor een familiefoto.’ Ook zegt hij dat hij en Nicola vaak voor de familie zijn komen opdagen, terwijl zijn moeder het volgens hem liet afweten toen Nicola haar vroeg te helpen met verdwenen honden na de grote branden in Los Angeles.

Lees ook: Wil je zien: foto’s van huwelijk Brooklyn Beckham en Nicola Peltz

Brooklyn besluit dat zijn vrouw geen controle over hem heeft, zoals vaak wordt beweerd, maar dat zijn familie die controle jarenlang wél had. Daarmee sluit hij af: hij leeft niet langer in angst en is dankbaar voor het leven dat hij heeft gekozen. Op sociale media kiezen mensen nu een kant, waarbij de één het statement geloofd en de ander voorkeur uitspreekt voor ‘Team Victoria’.

Foto: Samir Hussein/WireImage