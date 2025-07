Rebecca Loos slaat terug na vermeende affaire met David Beckham: ‘Lafaard’

Tekst: Dunya Diercks

De Nederlandse Rebecca Loos, die ooit de assistente was van David Beckham maar ontslagen werd nadat aan het licht kwam dat ze naar verluidt een affaire had met de ex-voetballer, heeft tegenover de Britse krant Mirror stevig van zich afgebeten. Ze vindt David, die de affaire altijd heeft ontkend, een “lafaard”.

De vermeende affaire begon in 2004 en zou vier maanden hebben geduurd. Het hele verhaal domineerde in die tijd de kranten en werd in 2023 opnieuw opgediept in de Netflix-docu Beckham, waarin de voormalig voetballer het verhaal afdeed als “belachelijk”.

Laf, vindt Rebecca. “Het vergt veel moed om de waarheid te vertellen en de fouten die je hebt gemaakt toe te geven, fouten en momenten in je leven waar je niet trots op bent. En het is heel gemakkelijk om ze gewoon onder het tapijt te vegen en verder te gaan. Dat is, denk ik, de manier van leven van een lafaard”, zegt Rebecca, die aan alle ophef enige tijd een lucratieve tv-carrière overhield en o.a. naast Gerard Joling werd aangesteld als mede-presentatrice van Shownieuws.

Gelukkig in Noorwegen

Rebecca is sinds 2012 getrouwd met de Noorse arts Sven Christjar Skaiaa en kreeg met hem twee zoons. Het gezin leefde in alle rust en anonimiteit in Noorwegen, tót het hele verhaal door de docu weer werd opgerakeld. Dat viel haar heel zwaar, vertelt Rebecca (48). “Het voelde onrechtvaardig dat mijn leven een hel was en dat zijn leven gewoon doorging. Ik ben ervan beschuldigd een leugenaar te zijn. Ik heb mijn hele leven te maken gehad met meningen van anderen, dus ik heb zeker een dikke huid ontwikkeld.”

Wél heeft haar tv-carrière dankzij de Beckham-documentaire weer een opleving gekregen: ze maakt binnenkort haar opwachting in het Britse televisieprogramma Celebrity SAS: Who Dares Wins.