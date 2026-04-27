Stijn de Vries had als 14-jarige moeite met geaardheid: ‘Rest van mijn leven voor me houden’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In podcast Grapes gaat Bridget Maasland in gesprek met Stijn de Vries, met wie ze bevriend raakte tijdens hun deelname aan Wie Is De Mol?. Dat levert een open gesprek op over zijn jeugd, zijn geaardheid en de reacties die hij daar nog altijd op krijgt.

Ook vertelt Stijn de Vries over zijn rol als mede-hoofdredacteur van L’HOMO. en blikt hij terug op de onzekerheid die hij als tiener voelde.

Jeugdige worsteling

Stijn vertelt dat hij vroeger in de Primera L’HOMO. zag liggen en dacht: dat wil ik, maar ik kan dat niet kopen, want ik ken de vrouw achter de kassa. Over die periode zegt hij: ‘Omdat het zo klein is en best wel “doe maar normaal, dan doe je wel gek genoeg”, een beetje dat sfeertje hangt daar, wist ik al wel snel: dit ga ik enorm voor me houden en misschien wel de rest van mijn leven.’ Op 14-jarige leeftijd kon hij zich niet voorstellen dat hij ooit zou delen dat hij op mannen viel. ‘Ik wil niet anders zijn’, herinnert hij zich.

Conservatievere wind

Hoewel Stijn zich in zijn eigen bubbel niet altijd anders voelt, merkt hij daarbuiten nog steeds dat dat wel zo wordt gezien. Hij zegt dat hij nog altijd grove termen en bedreigingen in privéberichten ontvangt en spreekt van ‘een conservatievere wind die er nu waait’. Ook deelt hij zijn ‘misschien controversiële’ mening over zulke reacties: ‘Je mag mij een nicht vinden, maar hou het lekker voor jezelf.’

Ervaringen op straat

Stijn vertelt dat hij weleens door een taxichauffeur is geweigerd als hij een rok droeg, maar zelfs ook in een wit T-shirt met een spijkerbroek. Dat iemand dan alsnog ziet dat hij homoseksueel is, zegt volgens hem vooral iets over die ander. ‘Dan denk ik: dan ben je toch zelf gay? Dan is je gaydar gewoon zwaar ontwikkeld. Ik denk bij sommige gevallen van het uitschelden en ventileren, dat is totale onzekerheid.’

Bridgets reactie

Bridget merkt in het gesprek op dat mensen misschien niet hun mond houden, omdat ze dan de genoegdoening missen. ‘Als je ventileert hebben mensen misschien het gevoel van dan ben ik er vanaf. Ik leg lekker het probleem bij jou neer, dan heb ik het niet.’ Stijn reageert daar vervolgens kort en helder op: ‘Ga fietsen.’