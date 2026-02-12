Tijdschrift L’HOMO. komt terug met Stijn de Vries als hoofdredacteur

Tekst: Evelien Berkemeijer

L’HOMO. maakt een comeback. Het magazine is online al terug, en op 23 april 2026 ligt er weer een papieren editie in de winkels. Stijn de Vries neemt de hoofdredactie op zich, samen met Iebele van der Meulen.

L’HOMO. verscheen jaarlijks tot en met 2019. In 2020 verdween het tijdschrift door de coronacrisis en in 2021 stopte de redactie van LINDA. met het blad. Nu keert het merk terug, eerst online en binnenkort weer als iconisch magazine. Met dus: Iebele van der Meulen en Stijn de Vries.

Van jaaruitgave naar comeback

Na de onderbreking in 2020 en het stopzetten in 2021 is L’HOMO. inmiddels online herrezen. Op 23 april 2026 verschijnt opnieuw een magazine, waarmee het merk zijn positie als zichtbare plek voor de queer gemeenschap wil herpakken.

Hoofdredactie in handen van Stijn en Iebele

Stijn leidt de herlancering samen met Iebele van der Meulen. Hij schreef eerder modeverhalen voor LINDA. en publiceert columns voor Vogue. Stijn was al bekend bij een jonger publiek en werd na zijn deelname aan Wie Is De Mol? landelijk echt een bekend gezicht. In podcast Max & De Media vertelt Stijn dat het blad terugkomt en dat hij nooit had gedacht te mogen zeggen dat hij samen met Iebele hoofdredacteur wordt. Volgens hem was Iebele gevraagd om L’HOMO. terug te brengen, waarna die aangaf het samen met Stijn te willen doen. Hij noemt het een eer, maar geeft aan geen druk van buitenaf te voelen.

Linda de Mol, Erwin Olaf, Hans van Manen, Hans Klok en Iebele van der Meulen tijdens de presentatie van de tiende editie van L’HOMO in 2018

Zichtbaarheid als noodzaak

De online bekendmaking van L’HOMO. onderstreept de urgentie: ‘Omdat de vrijheid van zijn wie je bent, helaas nog geen vanzelfsprekendheid is. Omdat heel veel kastdeuren nog steeds dichtzitten. En omdat zichtbaarheid levens redt.’ Iebele deelt op de sociale media van het tijdschrift: ‘De afgelopen jaren heb ik van veel queer personen gehoord dat ze zich gesterkt voelden doordat een merk als LINDA. zich met L’HOMO. zo duidelijk inzette voor de gemeenschap. Dat was voor mij ook een belangrijke reden om dit nu opnieuw te doen’

Persoonlijke motivatie

Stijn verwoordt zijn persoonlijke motivatie zo: ‘Vroeger dacht ik dat als ik volwassen zou zijn, ik hand in hand met mijn denkbeeldige vriend over straat zou kunnen lopen. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik daaraan twijfel. De grootste reden om dit te doen is echter dat ik vroeger L’HOMO. wilde kopen toen ik nog diep in de kast zat, maar dat niet durfde. Het blad zorgt voor zichtbaarheid voor de queer gemeenschap en dat vind ik heel belangrijk. Juist door die zichtbaarheid durfde ik uiteindelijk zelf uit de kast te komen.’

Foto’s: ANP