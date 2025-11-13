Stijn de Vries over vertrek bij RTL Tonight: ‘Ga geen quotes halen op het Binnenhof’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na een kort verblijf bij RTL Tonight heeft Stijn de Vries in Shownieuws toegelicht waarom hij na twee maanden alweer vertrok. De keuze blijkt vooral te maken te hebben met de inhoudelijke richting van de talkshow.

Stijn de Vries beschrijft dat zijn ideeën lastig aansloten op wat de redactie van RTL Tonight voor ogen had. Daardoor voelde de samenwerking al snel minder kloppend dan gehoopt.

Verschuiving in inhoudelijke aanpak RTL Tonight

Stijn vertelt dat RTL Tonight zich sterker wilde richten op journalistieke verslaggeving. Hij legt uit: ‘Zij gaan een veel journalistiekere kant op en ik heb vanaf gesprek één gezegd: Hartstikke leuk, maar ik ga geen quotes halen op het Binnenhof.’ Die koers bleek voor hem moeilijk te combineren met wat hij graag maakt.

Behoefte aan creatieve reportages

De presentator geeft aan dat hij liever lichte ervaringsitems maakt waarin hij mensen spreekt en zelf op pad gaat op een manier die bij hem past. Volgens Stijn werd duidelijk dat die vorm niet voldoende ruimte kreeg binnen de redactionele plannen. Dat gebrek aan creatieve mogelijkheden leidde uiteindelijk tot zijn besluit om te stoppen.

FOTO: ANP