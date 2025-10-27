Stijn de Vries niet meer te zien bij RTL Tonight

Tekst: Evelien Berkemeijer

Stijn de Vries heeft zijn werkzaamheden bij RTL Tonight neergelegd. De presentator maakte het nieuws zondag bekend via Instagram. Het vertrek volgt slechts twee maanden na zijn start bij de talkshow.

Stijn de Vries schrijft op sociale media: ’Dat was ’m! Ik ga stoppen bij RTL Tonight. Veel geleerd, veel gelachen, nu is het tijd voor andere avonturen. En geloof me: die komen. Zin in.’ Een woordvoerder van RTL bevestigt het vertrek.

RTL Tonight op de schop

Volgens RTL is de reden voor het vertrek vooral te vinden in de veranderingen binnen het programma. Een woordvoerder laat weten: ’De afgelopen weken is het format van RTL Tonight op verschillende manieren aangepast. Daardoor pakken onderdelen die bij de start van het programma bedacht zijn, in de huidige opzet anders uit of komen te vervallen. Er blijft op deze manier te weinig ruimte over voor Stijn zijn talenten en ideeën.’

Korte tijd bij de talkshow

Stijn kondigde twee maanden geleden enthousiast aan dat hij voor het programma aan de slag ging. Eerder was hij onder meer te zien als presentator van het programma Jongstof en deed hij mee aan Wie is de Mol?. Zijn tijd bij de talkshow blijkt nu van korte duur.

FOTO: ANP