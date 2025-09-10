Vandaag Inside mannen delen mail van maker RTL Tonight

Tekst: Evelien Berkemeijer

De mannen van Vandaag Inside hadden gisteravond weer een opmerkelijk onderwerp op tafel: een oude mail van RTL Tonight-maker Carlo van Lienden. Het leidde tot een felle tirade van Johan Derksen, die weinig heel liet van de manier waarop Carlo te werk gaat.

Al snel werd duidelijk dat Johan Derksen weinig sympathie voelt voor de tv-maker. Zowel om zijn mail met tips voor Vandaag Inside als om zijn invloed achter de schermen.

Johan Derksen gaat los over Carlo

Wilfred deed een opzetje door te zeggen dat Carlo van Lienden volgens Johan schuldig is aan alles bij RTL Tonight. Johan reageerde scherp: ‘Die ken ik niet, maar hij irriteert me al jaren.’ Wilfred verdedigde hem nog even: ‘Carlo is echt een aardige gozer, dat moet ik er wel even bij zeggen.’ Johan legde uit dat Carlo bij Talpa als een soort goeroe werd gezien. ‘Hij is de hoofdredacteur die Boulevard opgezet heeft.’

De talkshowkoning

Volgens Johan volgden er na gesprekken van directie met Carlo, lange mails over wat er allemaal fout ging bij Vandaag Inside. Hij noemt hem zelfs de ’talkshowkoning van Nederland’ die nu de plank volledig misslaat bij RTL Tonight. ‘Hij heeft het volgegooid met belachelijke rubrieken, met een voice over, met mensen die achter een rare toonbank zitten.’

Lees ook: Johan Derksen verklapt geheim over Astrid Holleeder –

Oude mail komt boven water

Wilfred besloot daarop een oude mail van Carlo te delen, die kort na de start van Vandaag Inside was gestuurd. Daarin had Carlo het over een zwakke start, gebruikte hij termen als formatteren en doorselecteren en stelde hij een vast draaiboek voor. Verder werden de sbs-kijker en enkele BN’ers in de mail beledigd. Beluister meer van de mail in onderstaande video.

Tekst gaat verder onder video.

De mannen merkten op dat veel van de voorstellen uit de mail terug te zien zijn in RTL Tonight. Johan sneerde: ‘Die jongen heeft zichzelf wijsgemaakt dat hij de koning van de talkshow is en dat hij de wijsheid in pacht heeft. Gelukkig is nu gebleken dat hij er geen klote verstand van heeft.’

Suggestie voor een stageplek

Wilfred vond het opvallend dat Carlo vasthoudt aan zijn eigen beeld, terwijl bij Vandaag Inside juist blijkt dat de kijker losheid waardeert. Johan sloot de discussie af met een knipoog: Carlo mag best stage komen lopen bij Vandaag Inside om te zien hoe het wél moet.

FOTO: ANP