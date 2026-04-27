Olcay Gulsen was onzeker over starten beautybedrijf

Tekst: Evelien Berkemeijer

Olcay Gulsen is momenteel vooral druk met haar beautybedrijf OGB. De ondernemer begon in 2019 met Olcay Gulsen Beauty, dat binnenkort officieel verdergaat onder de naam OGB. In korte tijd groeide het merk uit tot een bekende naam in de beautywereld.

Volgens Olcay Gulsen kwam dat succes niet vanzelfsprekend. Ze begon naar eigen zeggen met de nodige twijfel aan een markt waarin al veel aanbod was. Toch wist ze vanaf het begin scherp wat ze met het merk wilde neerzetten. Ze vertelt het in de nieuwe Marie Claire.

Tussen mode en beauty

Olcay Gulsen maakte jarenlang naam in de mode, maar koos er een paar jaar geleden bewust voor om een nieuw hoofdstuk te beginnen in beauty. Daarover zegt ze: “Toen ik jong was, had ik altijd twee dromen: ik wilde óf modeontwerper worden óf de beautywereld in. Na vijftien jaar mode had ik dat vak van begin tot einde gezien. Ik voelde: als ik weer ga ondernemen – iets wat diep in mij geworteld zit – dan wil ik mezelf opnieuw uitdagen.”

Een compact begin

Bij de start van haar beautylijn stond voor Olcay vooral gebruiksgemak centraal. Ze wilde producten ontwikkelen die toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. “Ik ben zelf niet zo’n goede make-upper en werd vaak moedeloos van alle routines die ik zag: technieken die de gewone vrouw niets zeggen. Daarom wilde ik beginnen met een klein, compact assortiment van producten die voor elke vrouw bruikbaar zijn.”

Succes ondanks onzekerheid

Dat OGB zo groot zou worden, had Olcay naar eigen zeggen niet verwacht. “Ik had nooit verwacht dat het zo’n enorm succes zou worden. Ik was best onzeker toen ik hieraan begon, want de beautymarkt is een heel drukke branche waar ik totaal geen verstand van had.” Toch sloeg het merk direct aan toen het in november 2019 live ging en wist de ondernemer het assortiment daarna steeds verder uit te bouwen.

Grote plannen met OGB

Inmiddels kijkt Olcay verder dan Nederland alleen. Ze wil van OGB een internationaal succes maken en zet daar nu de eerste stappen in. “Ik wil OGB heel graag internationaal succesvol maken. We zijn daarin nu ook stappen aan het zetten: we zijn in gesprek met Ulta, een van de grootste beautybedrijven wereldwijd. Dit jaar gaan we echt over op de naam OGB, omdat mensen in het buitenland geen idee hebben wie die chick Olcay Gulsen is.”