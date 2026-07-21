Ali B voor het eerst na veroordeling weer op het podium

Tekst: Lisa Manche

Voor het eerst sinds de rechtszaken tegen Ali B lijkt de rapper weer voorzichtig aan het werk te gaan. Volgens Evert Santegoeds staat hij binnenkort niet als artiest, maar als spreker op een podium. Dat vertelde Santegoeds in Shownieuws.

Gastspreker

Volgens Santegoeds gaat Ali B donderdagavond op een ondernemersevenement in Vinkeveen vertellen waarom de ene ondernemer succesvol is en doorbreekt en de andere niet. ‘Als je wil weten hoeveel verstand Ali daarvan heeft, dan kun je voor 50 euro een kaartje kopen.’

‘Gekke keuze’

De afgelopen tijd lijkt de rapper de draad weer een beetje op te pakken. Zo is hij bijvoorbeeld weer actiever geworden op Instagram. In de studio van Shownieuws reageert verslaggever Jordi Versteegden verrast. ‘Ik vraag mij af wie Ali dan geboekt heeft. Van alle ondernemers die we in Nederland hebben pakken we Ali B.’ Ook vertelt hij dat slachtoffer Naomi via haar advocaat heeft laten weten het ‘een gekke keuze’ te vinden.

Eigen naam

Het is de eerste keer dat Ali B weer in het openbaar aan het werk gaat. Dat doet hij onder zijn volledige naam, Ali Bouali en niet onder zijn artiestennaam Ali B.

Veroordeling

Afgelopen mei werd Ali B nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor twee verkrachtingen. Na de uitspraak liet zijn advocaat weten in cassatie te gaan. De Hoge Raad zal zich dan buigen over de uitspraak van de rechter en deze beoordelen. Wanneer de Hoge Raad de zaak van de rapper behandelt, is nog niet bekend. Naar verwachting zal het ergens in 2027 plaatsvinden.

Ali mag de procedure in vrijheid afwachten en mag daarom ook weer werkzaamheden oppakken.