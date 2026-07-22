Sophie Straat herhaalt omstreden uitspraak ‘alle witte mannen naar achteren’ op Gentse Feesten

Tekst: Lisa Manche

Sophie Straat heeft tijdens haar optreden op de Gentse Feesten haar omstreden uitspraak ‘alle witte mannen naar achteren’ herhaald. Ook in België krijgt de zangeres nu veel kritiek over zich heen.

Opnieuw omstreden uitspraak

Dat deed ze ook tijdens haar optreden op Boomtown, op de Gentse Feesten, maandagavond, schrijft de Belgische omroep VRT. Vlak voordat ze begon aan haar nummer ‘De witte duif’, een protestlied over oorlog en onmacht, zei de zangeres: ‘Er is nooit tijd voor nuance. Daarvoor zijn we al veel te laat. Alle witte mannen naar achteren. Het is tijd voor de girls, de queers en people of colour.’

Kritiek

Eerder deed Straat dezelfde uitspraak op het festival Best Kept Secret. Nadat het muziekmagazine 3voor12 haar uitspraak deelde kreeg ze veel kritiek. Volgens Straat had het platform geen context gedeeld, waardoor ‘een grote groep mensen gaan steigeren’, schreef ze later op sociale media.

‘Alleen maar liefde’

Ze sloot haar optreden op de Gentse Feesten af met een oproep om je uit te spreken tegen onrecht. ‘Vertrouw op je eigen ervaring, en als je die niet hebt, op je menselijkheid. Kom op, ben je dom of zo? Verplaats je eens in een ander. Vanaf nu alleen maar liefde.’