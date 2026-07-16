Angela de Jong over ophef rond Sophie Straat: ‘Context is alles’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Angela de Jong heeft haar column voor het AD gewijd aan de ophef rond Sophie Straat. De zangeres vroeg tijdens een optreden aan ‘witte mannen’ om achteraan te gaan staan en ruimte te maken voor ‘vrouwen, queers en mensen van kleur’.

Het fragment van die uitspraak ging vervolgens een eigen leven leiden. Onder anderen Bram Moszkowicz, Johan Derksen en Jan Bennink spraken zich er op televisie negatief over uit. Inmiddels krijgt Sophie Straat seksistische en antisemitische haatberichten en doodsbedreigingen.

Sophie Straat deelt statement

Sophie, die een combinatie van levens- en protestliederen van politiek linkse signatuur zingt, deelde drie dagen geleden een statement op Instagram. Daarin vertelde ze een golf van seksistische en antisemitische haatberichten en bedreigingen te hebben ontvangen. ‘Online en in briefvorm, inclusief aangiftes en gerechtelijke aanklachten tegen mij, de mensen met wie ik werk en alle zalen en festivals waar ik speel deze zomer. Mind you, dit zijn gewone mensen met een open account, of ze e-mailen vanaf hun werkadres, ze schamen zich niet want dit is hun realiteit. Ze belichamen een samenleving die is gebouwd op een fundament van racisme, seksisme, classicisme en fascisme.’

Ook schreef de zangeres dat ze publieke solidariteit miste. Ze legde daarbij uit waarom ze niet verder wil toelichten wat de reden achter haar uitspraak was. ‘Dat hier uitleg voor nodig is, is op zijn zachtst gezegd vermoeiend. Het zijn altijd de mensen die het zelf ervaren: vrouwen, mensen van kleur, queer mensen die moeten uitleggen waarom witte mannen naar achter moeten.’

Tekst gaat verder onder video met reactie Johan.

Johan Derksen en Bram Moszkowicz reageren

Na het verschijnen van het fragment lieten onder anderen Bram Moszkowicz, Johan Derksen en Jan Bennink zich op televisie negatief uit over Sophies verzoek. Angela beschrijft in haar column hoe de reacties ontstonden zonder dat eerst naar de achtergrond van de uitspraak werd gevraagd. ‘De boze meute op X zal niet eerst rustig vragen: goh, wat is het verhaal erachter, mevrouw? Waarna Johan Derksen op tv los gaat op ‘dat kutwijf’ en gevallen strafpleiter Bram Moszkowicz bij Nieuws van de dag een bloedserieus betoog begint over discriminatie.’

Angela de Jong: ‘Context is alles’

Volgens Angela is context alles. Tegelijkertijd ziet de columniste dat het probleem niet alleen bij de boze reacties ligt, maar ook bij de manier waarop het fragment door 3voor12 van de VPRO online is gezet. ‘Het probleem zit ‘m echter ook aan de andere kant, in het filmpje zelf, online gezet door 3voor12 van de VPRO. Voor hen, voor Sophie Straat en voor iedereen die bij haar optreden aanwezig was, is volstrekt duidelijk wat zij bedoelt. Zij weten dat dit vaker gebeurt in de punkscene. Kennen de context: witte mannen hebben altijd de boel gedomineerd, nu is het tijd dat minderheden ruimte krijgen, al is het dan maar om eens lekker ongestoord te dansen. Maar anderen weten dat niet.’

Angela concludeert dat het korte clipje daardoor een eigen leven is gaan leiden. De titel van haar column luidt: ‘Johan Derksen ging los op ‘dat kutwijf’ en de boze meute vraagt zich niet af wat het echte verhaal is.’