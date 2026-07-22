Vrouw die radio-dj Fernando Halman stalkte krijgt taakstraf

Tekst: Lisa Manche

De vrouw die ervan verdacht wordt radio-dj Fernando Halman gestalkt te hebben is woensdag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Ook kreeg de 39-jarige Daniëlle T. een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd en moet ze een schadevergoeding van 2500 euro betalen.

Slachtoffer

Eerder deze maand had het Openbaar Ministerie al een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Nu acht de rechtbank bewezen dat T. inbreuk heeft gemaakt op het persoonlijke leven van de radio-dj. Volgens de rechter ziet de vrouw zichzelf ‘als slachtoffer’ en ontkent ze het strafbare karakter van haar gedrag. De vrouw heeft nu ook een contactverbod gekregen, dat per direct ingaat.

Kortstondige relatie

T. en Fernando hadden een kortstondige relatie, waarbij ze elkaar ontmoetten in hotels in Amsterdam. Nadat de relatie werd beëindigd bleef de vrouw contact met hem zoeken. Ze benaderde juicekanalen en mensen uit de omgeving van de radio-dj. Ook plaatste ze berichten op social media, maar die hoeft ze van de rechter niet te verwijderen.

Opluchting

Fernando Halman laat via zijn advocaat weten opgelucht te zijn dat de rechter de ernst van de situatie heeft erkend. Voor de radio-dj is vooral belangrijk dat er nu duidelijke afspraken zijn gemaakt en dat hij de rust kan terugvinden.