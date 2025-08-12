Chantal Janzen ging in therapie om stalker

Chantal Janzen schrijft in haar editorial voor haar tijdschrijft &C dat ze in therapie is geweest omdat ze een stalker had. Ze rent niet voor elk wissewasje naar haar therapeut, maar pleit ervoor vooral hulp te zoeken als je er alleen of zelfs met ondersteuning van vrienden en familie, niet meer uitkomt.

Tien jaar geleden bezocht ze een psycholoog om te dealen met de emotionele schade die een stalker haar toebracht. “Het heeft destijds helaas diepe sporen nagelaten. Ik kreeg daar onder andere EMDR-therapieën voor. En dat hielp. Net zoals de gesprekken met haar, ook over andere zaken.” Ze bezoekt nog altijd een psycholoog, maar “nooit zomaar”. Want een gesprek met een psycholoog is niet bepaald even lekker ontspannen, ervaart Chantal. “Ik ga niet ‘lekker een uurtje lullen bij de psycholoog’. Dat doe ik wel met een vriendin, of mijn moeder. Nee, bij de psycholoog vind ik het vaak doodvermoeiend. Je emoties komen altijd naar boven, en huilen lucht vaak op maar het maakt je soms ook doodmoe. Dus ik ga er niet heen als ik niet ergens mee in de knoop zit.”

Triggers

Soms komen bepaalde gewoontes terug, die stammen uit de tijd dat de stalker haar het leven zuur maakte. “Ik stap bijvoorbeeld altijd pas uit een auto als ik de hele straat heb gecheckt. En als de chauffeur al wegrijdt voordat ik binnen ben, kan ik daar lichte paniek van krijgen. Geen drama naar buiten toe, maar vanbinnen voel ik het overal. Kleine triggers.” Dan weet ze: het is weer tijd voor een afspraak met de psycholoog.

Overdreven geïrriteerd

Laatst had ze weer een “kleine trigger” waarbij ze dacht: ik moet nodig weer even langs mijn psycholoog. De trigger? Haar ouder wordende ouders. Chantal’s man Marco merkte op dat ze vaker bij haar ouders op bezoek moeten gaan, want zij worden natuurlijk steeds ouder. “Dat raakte me. In mijn hoofd zijn zij er gewoon altijd. Zijn ze mijn ankers, mijn helden, mijn ongenaakbare sterke basis.” De presentatrice raakte naar eigen zeggen overdreven geïrriteerd en noemde allerlei argumenten op waaruit – wat Chantal betreft – blijkt dat haar ouders mooi wel voor eeuwig jong blijven. “Nou, je overdrijft nu hoor, want hoezó moeten we ineens daar vaker naartoe? Ze kunnen toch ook hier komen? Dat kunnen ze prima! Ze zijn niet kreupel, ze zijn nog fit genoeg, waarom twijfel je nu ineens aan ze?!”

‘Dat moet je accepteren’

Marco riep haar vervolgens rustig tot de orde. “Je moet hier éven iets mee doen… Je moet hier zelf volwassener in worden, niet altijd dat meisje blijven, de jongste van het gezin die denkt dat het leven altijd zo zal blijven. De rollen veranderen, en uiteindelijk draaien ze een keer om. Dat moet je accepteren. Het is namelijk ook mooi, en normaal, dat dit gebeurt.” En hij heeft gelijkt, concludeerde Chantal. “Dit is dus zo’n situatie waarbij ik denk: ja, dit moet ik met m’n psycholoog bespreken.”