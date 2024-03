Chantal Janzen herdenkt overleden caissière: ‘Ze maakte mijn dag’

Chantal Janzen heeft op Instagram een eerbetoon aan ‘haar’ Albert Heijn-caissière geplaatst. Caissière Manon Fraikin overleed eerder deze maand aan de gevolgen van alvleesklierkanker, staat in een artikel van Het Parool dat de presentatrice deelt.

“Manon is geen familie. Geen vriendin, geen kennis. Maar toch zag ik haar vaak. Ze is een zogenaamde ‘zonnestraal op je dag’. Was. Want Manon is er dus niet meer”, schrijft Janzen bij een foto van haar zoontje Bobby in een winkelkarretje. De twee staan op de foto in de rij bij Fraikin in de supermarkt aan het Museumplein in Amsterdam.

Janzen blikt in haar bericht terug op de ontmoetingen die ze vaak met de caissière had. “Ieder mens heeft wel één of meerdere Manon’s in z’n leven: mensen die je niet ècht kent, waarvan je niet eens weet waar ze wonen of hoe ze van achteren heten”, schrijft ze. “Een kleine energiebom, een geluksinjectie, een zonnestraal. Wiens gesprek of woorden je op een grauwe dag kunnen opbeuren. Die hebben jullie vast allemaal toch? Ze maken je dag.”

De presentatrice hoopt dat haar volgers vaker tegen de mensen om hen heen zeggen dat ze hun dag maken. “Want ik heb het haar nooit verteld, helaas. Jullie zijn de kleurenspikkels op een softijs.”