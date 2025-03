Chantal Janzen is ‘best een einzelgänger’: geen FOMO, maar JOMO

Tekst: Dunya Diercks

Chantal Janzen is “best een einzelgänger” en vindt dat “herlich”, schrijft ze in de editorial van haar blad &C. Een hip feestje missen vindt ze dan ook geen enkel probleem want ze heeft geen FOMO (fear of missing out), maar JOMO: “joy of missing out”.

Massale events? Dan haakt de 46-jarige presentatrice af, schrijft ze. “Iedereen naar Ibiza? Dan ga ik juist niet. Wintersport? Ook niet mijn favoriet. Iedereen op de school van mijn zoontje gaat, maar ik heb er niks mee. En dan ga ik ook niet.”

Eerder vertelde Chantal in een aflevering van het onlineprogramma Open Kaart van Robbert Rodenburg dat haar “harde schijf” op gegeven moment helemaal vol zat omdat ze “echt teveel had gedaan”. “Toen moest ik mijn telefoonnummer geven bij de gemeente, of mijn postcode. Ik had geen idee”, vertelde de presentatrice. “Ik heb nooit paniek. En toen had ik echt blinde paniek.”

Hulplijnen

Gelukkig heeft Chantal wel meerdere ‘hulplijnen’ als ze teveel hooi op haar vork neemt. “Neem mij dan niet op hoor, als ik dan bel. Dan kom je ook echt niet van me af. Gelukkig heb ik mensen om me heen die er voor me willen zijn of die die tijd voor me willen maken.”