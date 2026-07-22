Peter Jan Rens verdiende miljoenen aan bekende Haribo-reclame

Tekst: Evelien Berkemeijer

Peter Jan Rens heeft miljoenen verdiend aan de bekende Haribo-reclame waarin hij door een bak met snoep zwom. Dat vertelt hij in de voorlopig laatste aflevering van Wat een tijd!, waarin hij als Meneer Kaktus terugblikt op zijn hoogtepunten uit de jaren 80 en 90.

Samen met Gijs Staverman bekijkt Peter Jan Rens de iconische commercial, die hem nog altijd zichtbaar enthousiast maakt. Hij zingt actief mee en vertelt dat alleen al de set destijds 80.000 gulden kostte.

Meer dan twee miljoen

Peter Jan Rens bedacht de reclame zelf, maakte het liedje en nam ook de regie op zich. ‘Als je dat allemaal bij elkaar doet, en je reclame staat nog steeds nummer 1 in het Franse Haribo-museum en die bleef zo lang op de televisie… daar heb ik zoveel aan verdiend.’ Wanneer Gijs zegt dat hij een bedrag van twee miljoen heeft gelezen, reageert Peter Jan: ‘Meer, hou toch op, vijftien jaar.’

Peter Jan Rens is alles kwijtgeraakt

Het verdiende geld heeft Peter Jan niet geïnvesteerd. Hij vertelt dat hij ‘verschrikkelijk onderuitgegaan met faillissementen’ is en daardoor alles kwijtraakte. ‘Toen ben ik alles kwijtgeraakt. Toen ben ik de wereld overgegaan en heb ik in Thailand een hele tijd geleefd en in China. Ik heb een heel dorp gehad in Thailand, ook een geweldige mooie Thaise vrouw heb ik gehad. Die heb ik daar een aantal kinderen op laten groeien en na vijftien jaar Thailand heb ik gezegd: jongens.’

Met een zwaaibeweging maakt Peter Jan duidelijk dat hij uiteindelijk afscheid nam van zijn leven in Thailand. ‘Ik heb af en toe nog contact met ze. Hun leven is helemaal op de rit. Toen ben ik weer in Nederland begonnen.’

Een ander fragment uit het interview: