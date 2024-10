Zo ging het er backstage aan toe bij Els en Mike tijdens Het Jachtseizoen: ‘Even dollen’

Inmiddels is ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ in volle gang. In dit seizoen zijn ook B&B Vol Liefde-sterren Els en Mike op de vlucht. Op Instagram deelt Els nu een aantal backstage beelden van hun vluchtpoging.

“Backstage… What happened in prison?” begint Els haar bericht bij een aantal foto’s waarop te zien is dat het duo aan het knuffelen is op een gevangenisbedje. “De foto’s spreken voor zich. Mike en ik zaten samen in een cel, voordat we ontsnapt zijn. Even dollen met elkaar en een knuffel!”

Ook laat de B&B Vol Liefde’s-favoriet een kiekje zien van ‘een van de vele vluchtritten’.