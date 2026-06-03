Anna Gimbrère over moeder worden zonder sterke kinderwens: ‘Zwanger zijn voelde als een cadeau’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wetenschapsjournalist Anna Gimbrère werd in januari 2025 moeder van Felix.

In Beau Monde vertelt ze openhartig dat het moederschap voor haar geen vanzelfsprekende keuze was. Anna Gimbrère voelde zich lange tijd juist meer verwant met vrouwen zonder kinderen.

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Twijfels over het moederschap

Anna zegt daarover: ‘Ik heb me altijd meer geïdentificeerd met vrouwen zonder kinderen, omdat ik erg gehecht ben aan mijn vrijheid en dacht dat andere vrouwen een betere moeder zouden zijn.’ Toch besloot ze er samen met haar liefde Herman van der Zandt voor te gaan. Herman had al twee kinderen en liet de keuze aan Anna, terwijl een derde kind met haar voor hem ook goed voelde.

Tekst gaat verder onder video waarin Anna over haar zwangerschap spreekt.

Zwangerschap als cadeau

Daarom maakte Anna de volgende keuze: ze forceerde het niet. Ze vertelt: ‘Uiteindelijk heb ik besloten om het aan het lot over te laten. En toen ik eenmaal zwanger was, voelde het als een cadeau.’ Inmiddels is Felix ruim een jaar oud en merkt Anna dat het moederschap haar dichter bij zichzelf, haar vrienden en haar ouders heeft gebracht.

Meer begrip voor vriendinnen

Ook haar respect voor moeders is gegroeid. ‘Nu weet ik eindelijk wat mijn vriendinnen hebben doorgemaakt en het spijt me dat ik er niet meer voor ze ben geweest toen zij moeder werden.’ Toch kijkt Anna nog steeds nuchter naar haar keuze: ‘Als ik geen kind had gehad, had ik dit allemaal niet geweten, maar dan was ik ook gelukkig geweest. Zo denk ik er nog steeds over.’

Een relaxte moeder

Over wat voor moeder ze is, zegt Anna: ‘Ik denk dat ik wel een relaxte moeder ben. Ik hou van rauwdouwers, kinderen die lekker springen in de modder en veel buiten spelen. Overbezorgd ben ik niet. Ik wil Felix vrij laten en hem zo veel mogelijk zelf laten uitvinden.’ Wel let ze erop dat Felix als enig kind niet een ‘egocentrisch wezentje’ wordt.