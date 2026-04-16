Marco Borsato over terugkeer naar podium: ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik nooit meer zing’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Vier maanden na zijn vrijspraak in de veelbesproken zedenzaak maakt Marco Borsato zijn comeback op televisie in Sergio in Italië.

In het programma blikt Marco Borsato samen met Sergio Herman terug op wat de afgelopen jaren met hem hebben gedaan. Ook kijkt hij voorzichtig vooruit naar een mogelijke terugkeer in de muziek. Daarbij maakt de zanger duidelijk dat zo’n stap voor hem niet vanzelfsprekend is.

Lees ook: Marco Borsato over rechtszaak: ‘Mag eigenlijk geen jaren duren’

Zes jaar niet gezongen

Marco Borsato vertelt dat hij de afgelopen jaren nauwelijks muziek heeft geluisterd en ook niet heeft gezongen. Meteen weer beginnen zoals vroeger is volgens hem niet mogelijk. Hij vergelijkt dat met sporten zonder opwarmen en zegt: ‘Bovendien zit mijn emotie gekoppeld eraan’. Ook benadrukt hij dat zingen in die zes jaar voor hem geen optie was. ‘Ik heb het niet eens geprobeerd’, vertelt Marco.

Tekst gaat verder onder video.

Voorzichtig enthousiasme

Op de vraag van Sergio Herman of het weer begint te kriebelen, antwoordt de zanger: ‘Er gebeurt wel wat.’ Dat mensen nu weer voorzichtig laten merken dat ze op zijn terugkeer wachten, vindt hij bemoedigend. Zo vertelt Marco dat hij al is gebeld door het AFAS Dome met de vraag ‘of ik alsjeblieft wil terugkomen’. Volgens hem laat dat zien dat de vraag er nog altijd is.

Eerst weer in de juiste flow komen

Toch wil Marco Borsato goed nadenken voordat hij een definitieve keuze maakt. ‘Je moet zelf natuurlijk in een goede flow zitten. Als ik het podium op loop dan wil ik er zijn. Dan wil ik iets zeggen over wat de periode met me gedaan heeft. Dan wil ik met open ogen kijken en vertrouwen op mijn instrument’, zegt hij. Daarbij merkt Marco op dat hij nu met meer levenservaring het podium op zou stappen dan voorheen. ‘Maar het is juist die bagage die muziek en verhalen interessant maakt.’

Tekst gaat verder onder video.

Batterij opladen

Dit jaar staat voor Marco in het teken van herstellen. Hij wil zijn batterij opladen, fysiek sterker worden en zijn lichaam laten bijkomen van alle stress. Die kracht voelt hij inmiddels terugkomen, nadat hij die volgens eigen zeggen bijna was verloren. Tegelijk merkt de zanger dat het weer begint te leven. ‘Maar het begint te smeulen’, zegt Marco. Helemaal stoppen met zingen kan hij zich niet voorstellen: ‘Niet zonder dat je op een mooie manier afscheid genomen hebt.’