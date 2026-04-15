Trouwen de koppels in Married At First Sight écht?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wie naar Married At First Sight kijkt, vraagt zich al snel af of de koppels op televisie ook echt trouwen. Veronica Superguide deed navraag bij RTL en kreeg daar een helder antwoord op.

Daarmee is meteen duidelijk dat het bij Married At First Sight niet alleen om een romantisch tv-moment gaat, maar ook om een juridisch traject. En dat blijkt behoorlijk strak geregeld.

Lees ook: Married At First Sight-kandidaten mogen stoppen

Een rechtsgeldig huwelijk

De kandidaten in Married At First Sight trouwen daadwerkelijk, laat een woordvoerder van RTL weten. Het gaat dus niet om een symbolische ceremonie voor de camera, maar om een wettelijk geldig huwelijk. Volgens de woordvoerder is sprake van ‘een rechtsgeldig huwelijk met huwelijkse voorwaarden’.

Tekst gaat verder onder video.

Niets te erven of te delen

Die huwelijkse voorwaaren zijn er niet zonder reden, want veel MAFS-huwelijken stranden al snel. RTL legt uit dat ITV, de producent van het programma, hiervoor samenwerkt met Van As Advocaten en Sutter Kars Notarissen. ‘Om ervoor te zorgen dat de koppels niets van elkaar erven – geen bezittingen maar ook geen schulden – worden er huwelijkse voorwaarden opgemaakt waarbij niets wordt gedeeld’, aldus RTL.

Ook de scheiding ligt vast

Niet alleen het huwelijk zelf is juridisch geregeld, ook over een eventuele breuk zijn vooraf afspraken gemaakt. ‘Daarvoor maken de deelnemers bij Sutter Kars Notarissen een testament op waarin ze dus stellen aan wie ze wel hun zaken overdragen na een overlijden. Wat betreft de scheiding wordt er ook mediation-scheiding aangegaan en daarmee geven de deelnemers aan dat ze sowieso akkoord gaan naar eenzelfde situatie als voor dit huwelijk.’ Daarmee is duidelijk dat het in Married At First Sight om een echt huwelijk gaat, inclusief een juridisch dichtgetimmerde scheiding.