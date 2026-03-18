Anonieme graffitikunstenaar Banksy is hoogstwaarschijnlijk ontmaskerd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Decennialang bleef de identiteit van Banksy een van de best bewaarde geheimen uit de kunstwereld. Nu zeggen journalisten van persbureau Reuters dat zij de wereldberoemde streetartist hebben ontmaskerd.

De Britse kunstenaar verwierf internationale faam met eigenzinnige en politiek gemotiveerde graffiti die vaak onverwacht opdook. Achter de schuilnaam Banksy zou volgens Reuters de vijftigjarige Robin Gunningham zitten. Een man uit Bristol wiens naam al eerder werd genoemd.

Reuters zegt bewijs te hebben gevonden

Volgens Reuters kwam de doorslag na een zoektocht van jaren, die onder meer langs kunstwerken in Oekraïne voerde. De uiteindelijke ‘smoking gun’ werd gevonden in oude rechtbankdocumenten in New York, waar in een biografie stond dat Banksy in 2000 was gearresteerd voor het bekladden van een reclamebord. In de bekentenis uit die zaak staat een handtekening met een naam die sterk op Robin Gunningham lijkt. Daarmee lijkt het mysterie rond de identiteit van Banksy opnieuw een stuk kleiner te zijn geworden.

Advocaat Banksy zegt niks

De advocaat van Banksy wil tegenover Reuters niet bevestigen, maar ook niet ontkennen dat Gunningham inderdaad de man achter de beroemde graffiti is. Opvallend is dat Robin zich hier volgens het persbureau mogelijk al jaren geleden op heeft voorbereid, door zijn naam te veranderen in David Jones, met zeker 6000 naamgenoten een van de meest voorkomende mannennamen van Groot-Brittannië.

Bron: Trouw Foto: ANP