George Clooney leeft met pijn na twaalf uur durende operatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

14/10/2025

George Clooney heeft in een interview met het tijdschrift Esquire teruggeblikt op een van de zwaarste periodes in zijn leven. De acteur vertelt open over de nasleep van een ernstige rugblessure die hij opliep tijdens de opnames van de film Syriana in 2005. Wat begon als twee kleine scheurtjes in zijn ruggengraat, groeide uit tot een jarenlange strijd tegen pijn.

Tijdens de opnames liep George Clooney een verwonding op waarbij ruggenmergvocht begon te lekken, wat leidde tot ondraaglijke hoofdpijn en andere klachten. De pijn was zo intens dat hij uiteindelijk op kerstavond in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles werd geopereerd. De ingreep duurde twaalf uur.

George Clooney in het ziekenhuis

Na de operatie bleef George nog dagenlang opgenomen. Hij herinnert zich dat hij door de ziekenhuisgangen liep met een kleine kunstkerstboom in zijn hand, terwijl hij urenlang sprak met een man die in coma lag.

Lees ook: George Clooney over kinderen opvoeden op late leeftijd en zonder paparazzi

Vijf jaar pijnstillers

De pijn verdween niet. Vijf jaar lang slikte Clooney zware pijnstillers om te kunnen functioneren. Uiteindelijk sprak hij met een specialist in pijnbestrijding die aangaf dat dit niet zo kon. De arts zei: ‘Je moet opnieuw kalibreren wat je als pijn beschouwt. Maak een totale aanpassing.’ De specialist legde hem uit dat het brein zich kan aanpassen aan een nieuw niveau van ongemak. ‘Als je geboren was met het gevoel dat je nu hebt, zou je niet weten dat je pijn hebt,’ zei hij. George Clooney volgde het advies, maar het kostte hem nog eens vijf jaar voordat hij de medicatie volledig kon afbouwen. Nu nog steeds komt de pijn soms terug.

