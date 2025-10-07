George Clooney over kinderen opvoeden op late leeftijd en zonder paparazzi

Tekst: Evelien Berkemeijer

George Clooney is gewend aan flitslichten, camera’s en vragen over zijn privéleven. Maar sinds hij vader is van tweeling Ella en Alexander, probeert hij juist afstand te nemen van die wereld. In een interview met Esquire vertelt hij openhartig over het opvoeden van zijn kinderen buiten de schijnwerpers en waarom een boerderij in Frankrijk de perfecte plek bleek.

George Clooney wilde zijn kinderen een zo normaal mogelijk leven geven, ver weg van Hollywood. De acteur en regisseur zegt: ‘We wonen op een boerderij in Frankrijk. Een groot deel van mijn leven groeide ik op een boerderij op en als kind haatte ik het hele idee ervan. Maar nu, voor hen… ze zitten niet op hun iPads, weet je? Ze eten met volwassenen en moeten hun borden opruimen. Ze hebben een veel beter leven.’

Weg van de roem

George vertelt dat hij zijn kinderen niet wilde opvoeden in Los Angeles, midden in de cultuur van roem en vergelijkingen. ‘Ik maakte me zorgen over het opvoeden van onze kinderen in L.A., in de cultuur van Hollywood. Ik had het gevoel dat ze nooit een eerlijke kans zouden krijgen op het leven. Frankrijk… ze geven geen reet om roem. Ik wil niet dat ze rondlopen en zich zorgen maken over paparazzi. Ik wil niet dat ze worden vergeleken met de beroemde kinderen van iemand anders.’

Levenslessen op de boerderij van George Clooney

Het leven in Frankrijk betekent ook meewerken en leren van dagelijkse taken. Toen een hek op het erf opnieuw geverfd moest worden, nam George niet iemand in dienst, maar ging hij zelf met Ella en Alexander aan de slag.

Een erfenis van liefde

De acteur denkt regelmatig na over de rol van vaderschap, zeker omdat hij pas op latere leeftijd vader werd. ‘Het enige waar ik geluk mee heb, is dat ik zoveel ouder ben dat het idee dat mijn zoon met mij vergeleken zou worden vrij onwaarschijnlijk is,’ zegt hij, verwijzend naar het feit dat hij kinderen kreeg op zijn 56e. Wanneer zijn zoon zijn leeftijd ernstig benoemt en vraagt of hij ooit zal verdwijnen, legt George zijn hand op het hart van Alexander. Hij zegt hem dat papa daar altijd zal zijn. ‘Dat is de erfenis die ik wil,’ zegt hij zacht. ‘Ik wil dat er iets in hun borst zit dat zegt: ‘Weet je, dit zou papa trots maken.’’

George Clooney is laat vader geworden

Lange tijd dacht George Clooney niet dat hij kinderen wilde, en nu hij ze heeft, vraagt hij zich af of hij niet te oud is. Maar aan de andere kant, zegt hij: als hij ze toen al had gehad, had hij misschien niet de carrière die hij heeft gehad. Dan zou hij het huis in Italië waarschijnlijk niet hebben gekocht, zou hij zijn vrouw Amal niet hebben ontmoet… Met deze overpeinzing wordt het interview afgesloten.

BRON: ESQUIRE FOTO: GETTY IMAGES/JOHN NACION